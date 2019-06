Ảnh sao 10/6: Diệp Lâm Anh diện bikini khoe bụng bầu

Hoa hậu Tiểu Vy chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của Á hậu Thúy An: "Chúc mừng sinh nhật cô gái, vừa lủi thủi sang nhà cho đỡ buồn thì bị bắt up hình chúc mừng. Chúc cho mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với chị, cám ơn cô chị lúc nào cũng làm bức bình phong để em trút mọi tức giận, buồn bã, chịu lắng nghe chia sẻ cùng em mỗi khi em gặp chuyện nè. Có gì buồn vui hay ăn uống ngon cũng gọi kêu rước em gái đi cùng. Tóm lại là mừng ngày bà vừa chào đời. Love you".