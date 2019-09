Vì sao dưỡng da kỹ vẫn bị mụn? 0 Nhiều người không vệ sinh cọ, mút trang điểm; cứ nghĩ dùng mỹ phẩm đắt tiền là tốt nhất; rửa mặt liên tục khiến da mất lớp màn bảo vệ tự nhiên.

Chưa hiểu rõ làn da

Để chăm sóc da hiệu quả, cần xác định bạn thuộc loại da nào. Có năm kiểu da chính thường gặp: da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Da thường là kiểu da dễ chăm sóc nhất, không quá khô cũng không quá nhiều dầu, ít khuyết điểm, lỗ chân lông nhỏ, ít khi nhạy cảm hay dị ứng với các thành phần hóa học trong mỹ phẩm.

Da hỗn hợp là kiểu kết hợp giữa da dầu với da khô, tùy vị trí trên mặt. Vùng chữ T (mũi, trán và cằm) thường là nơi tiết nhiều dầu. Những vùng còn lại ít dầu hoặc khô hơn vùng chữ T. Đây là kiểu da phổ biến nhưng lại cần đặc biệt lưu ý trong quá trình chăm sóc. Lỗ chân lông to hơn da thường dẫn đến dầu tiết nhiều hơn, dễ bị mụn đầu đen.

Da khô hầu như không thấy lỗ chân lông. Tuy nhiên lại có cấu tạo sần sùi, dễ bị bong tróc, xỉn màu. Da khô lão hóa nhanh hơn và dễ lộ nếp nhăn nếu chăm sóc không kỹ. Ngoài ra da còn kém đàn hồi và thường ửng đỏ. Da càng tệ hơn khi trải qua quá trình lão hóa, có thể bị nứt, dị ứng, ngứa và viêm. Không chỉ da mặt, cả da tay, chân cũng có những triệu chứng trên, thậm chí nổi vảy, kém mịn màng do thiếu nước và độ ẩm.

Da dầu ngược lại với da khô, lỗ chân lông to, bóng dầu. Vì lỗ chân lông to nên dễ hình thành mụn do môi trường xung quanh ô nhiễm, nhiều bụi bẩn hoặc giữ da không sạch sẽ.

Xác định thuộc kiểu da nào trong những loại da kể trên, bạn sẽ chăm sóc da đúng cách và không dùng sai loại mỹ phẩm. Hiện trên thị trường có nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da đặc trị cho từng loại da khác nhau. Trong trường hợp da thuộc dạng nhạy cảm, dễ kích ứng, ngứa, nổi mẩn đỏ khi sử dụng mỹ phẩm, bạn cần đến gặp bác sĩ da liễu để được chẩn đoán chính xác và có cách chăm sóc tốt nhất.

Giữ vệ sinh sai cách

Rửa mặt và giữ cho da sạch sẽ luôn là bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc, dưỡng da. Tuy nhiên nếu chỉ chú tâm vào mỗi bước này sẽ khiến da bị tổn hại do mất đi lớp màn bảo vệ tự nhiên. Nhiều bạn còn dùng loại sữa rửa mặt có tính tẩy quá mạnh, khiến độ PH trên da thay đổi, mất cân bằng, dẫn đến da bị khô. Lúc đó da tiết nhiều bã nhờn hơn, gây mụn.

Nguyên nhân này nhiều người không để ý vì cho rằng chỉ cần rửa mặt thường xuyên, giữ da sạch sẽ thì sẽ không bị mụn. Chỉ nên rửa mặt với số lần vừa đủ mỗi ngày, không phải lúc nào cũng dùng sửa rửa mặt để làm sạch da.

Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc da, nhiều người quên mất rằng tay cũng là nơi dễ sinh vi khuẩn. Bụi bẩn trên tay kết hợp với các hóa chất trong mỹ phẩm làm tăng nguy cơ gây mụn. Trước khi bôi kem dưỡng, cần rửa tay sạch sẽ.

Dụng cụ trang điểm kém vệ sinh

Cọ và mút trang điểm là hai vật dễ sinh vi khuẩn nhất. Lượng mỹ phẩm thừa còn lưu lại trên cọ lâu ngày dễ gây mụn, là cầu nối cho vi khuẩn xâm nhập vào da. Nhiều người vẫn thường thắc mắc vì sao đã dùng mỹ phẩm đắt tiền nhưng vẫn bị mụn, đây có thể là nguyên do.

Cọ trang điểm là nơi dễ sinh vi khuẩn do bụi bẩn và mỹ phẩm thừa còn lưu lại. Cần vệ sinh cọ kỹ càng để tránh gây mụn cho da.

Để tránh tình trạng này, phái đẹp cần vệ sinh cọ và mút trang điểm thường xuyên. Ít nhất 2-4 tuần một lần, vệ sinh bộ cọ và mút trang điểm bằng sữa tắm hoặc hóa chất vệ sinh dụng cụ trang điểm chuyên dụng, để loại bỏ bụi bẩn và mỹ phẩm thừa. Hoặc nếu dụng cụ đã cũ, bạn cũng nên thay bộ mới.

Không dùng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm

Tình trạng này thường xảy ra với các nàng da dầu và da mụn. Không bôi kem chống nắng mỗi khi ra ngoài là nguyên nhân khiến da sạm màu, dễ bám bụi bẩn, tiết nhiều dầu và bã nhờn, gây mụn và bị tổn hại do tia UVA, UVB. Để không khiến lỗ chân lông bị bít tắc do dùng sai loại kem chống nắng, chị em cũng cần lưu ý chọn ra dòng sản phẩm phù hợp.

Nếu là da dầu, da mụn, phái đẹp nên chọn loại kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ, không chứa dầu. Một số sản phẩm có ghi chú non-comedogenic (không gây bít tắc lỗ chân lông hay gây mụn) cũng phù hợp sử dụng cho các loại da dầu, da mụn và da nhạy cảm. Ngoài ra cũng cần lưu ý tẩy trang và vệ sinh da kỹ mỗi ngày để lỗ chân lông được thông thoáng.

Bên cạnh đó, việc chọn kem dưỡng ẩm cũng khiến các nàng da dầu, da mụn đau đầu. Nhiều người cho rằng mụn hình thành do dầu nhờn làm bít tắc lỗ chân lông, dưỡng ẩm chỉ càng khiến da tiết nhiều dầu hơn, làm tình trạng mụn nặng thêm. Thật ra, da luôn cần được cung cấp có đủ độ ẩm để duy trì sức sống. Dầu tiết trên bề mặt da để duy trì độ ẩm khi bạn không cấp ẩm đầy đủ.

Chọn kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ, không làm bít tắc lỗ chân lông để vừa bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng, môi trường ngoài, vừa tránh gây mụn. Ảnh: Skinmagazine.

Việc không dưỡng ẩm cho da dầu, da mụn khiến các tuyến dầu trên da hoạt động mạnh, tiết nhiều hơn. Từ đó, lượng dầu thừa kết hợp với những vi khuẩn và tác hại bên ngoài, dẫn đến gây mụn. Để ngăn ngừa tình trạng này, dù là da khô, da dầu, da mụn... các nàng đều cần dưỡng ẩm đầy đủ. Lựa chọn đúng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp cho mỗi loại da là cách tốt nhất để giữ da căng mịn, có độ đàn hồi và khỏe mạnh.

Bảo Trân