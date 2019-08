Ưu, nhược điểm của năm phương pháp tạo dáng lông mày quen thuộc

Ưu điểm: Do máy phun có tốc độ cao nên ít gây đau hơn và do kim lướt nhẹ trên vùng da, các mũi kim chỉ ấn nhẹ khoảng 0,2 – 0,3 mm vào nên cũng ít gây chảy máu hơn. Kỹ thuật cải tiến nên đôi lông mày của bạn nhìn trông nhẹ nhàng, thanh thoát hơn và màu sắc hài hòa, không bị biến đổi nhiều. Phương cách này giúp giảm cảm giác đau hơn và bộ lông mày cũng trông tự nhiên hơn phương pháp phun xăm do có tạo sợi trong bản chân mày đó.

Nhược điểm:

Dùng phương pháp này đường chân mày của bạn có thể trông sắc sảo hơn phun xăm nhưng chưa đạt tới độ tự nhiên, đặc biệt ở những người có cặp lông mày thưa hay ở người lớn tuổi. Vì phun kim trên một diện rộng (phủ kín cả khuôn mày) nên một số người vẫn có thể có cảm giác đau nhiều, đặc biệt ở những người tăng nhạy cảm. Phương pháp này sử dụng máy phun nên nếu ở những cơ sở không đảm bảo được kỹ thuật vô trùng sẽ rất dễ làm khách hàng bị nhiễm trùng hoặc lây nhiễm những bệnh nguy hiểm.