Thời trang của Bích Phương trong MV 'Đi đu đưa đi'

Bộ đồ của Bích Phương lấy cảm hứng từ tinh thần New Look với thân váy phồng, áo sơ mi bồng bềnh thắt hoặc chiết eo và chiếc mũ macramé đen kiểu Dior. Hình ảnh của nữ ca sĩ gợi lại dáng vẻ của một quý cô Pháp điển hình thế kỷ trước. Để làm rõ chủ đề Disco cho bộ đồ, ca sĩ chọn phụ kiện thắt, lưng, túi xách và khuyên tai bản to, bắt mắt.