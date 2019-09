Tân trang nhan sắc với 5 công nghệ làm đẹp đắt khách 0 Các tín đồ làm đẹp yêu thích thẩm mỹ gương mặt baby, nâng mũi cấu trúc, cắt mí; nâng ngực, hút mỡ để cải thiện ngoại hình.

"Người lớn trong xóm bảo không nhận ra cháu, mắt đẹp, mũi đẹp, cười duyên nữa, họ bảo May giờ đẹp nhất khu, không khác gì hotgirl trên ti vi", người bác trong họ cất cao giọng khi vừa bước chân đến sân nhà nhỏ của Phan Thị May, 24 tuổi, Nam Định sau khi cô thực hiện đại tu thẩm mỹ. Với vùng quê thuần nông, thẩm mỹ là khái niệm mới mẻ, May vấn được nhắc đến như minh tinh mới nổi.

Trước đây, May có ngoại hình xấu xí, má sát xương, miệng hô. Vậy mà giờ nhiều đơn vị liên hệ mời cô đi làm mẫu ảnh. Hiện tại cô đang đảm nhiệm vị trí tư vấn viên thường xuyên giao tiếp với khách hàng.

Phan Thị May chỉnh sửa khuyết điểm hạ gò má, chỉnh hàm hô, cấy mỡ mặt.

Theo Dr Charlie Trần - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, so với Hàn Quốc, ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam "sinh sau đẻ muộn" nhưng có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, từng bước bắt kịp ngành thẩm mỹ nước bạn. Như trường hợp của May đã ứng dụng nhiều xu hướng thẩm mỹ nổi bật tại Hàn Quốc để cải thiện ngoại hình cho bạn. Dưới đây là những xu hướng làm đẹp phổ biến hiện nay.

Gương mặt baby hóa

Khoảng 5 năm trước, nhiều người chọn hướng thẩm mỹ gương mặt V-line sang chảnh. Hiện, khuôn mặt V-line vẫn được nhiều tín đồ lựa chọn, song Baby Face là trào lưu mới được nhiều chị em ưa chuộng. Phương pháp làm đẹp hướng tới sự trẻ trung, cân đối, hài hòa bao gồm nhiều kỹ thuật khác nhau.

Với những gương mặt nhiều khuyết điểm như gò má cao, xương hàm thô vuông, hàm hô móm, bác sĩ sẽ chỉnh sửa khuyết điểm này trước, sau đó tiến hành cấy mỡ tự thân làm đầy các vùng trũng, hốc hác để có gương mặt hài hòa, trẻ trung. Còn trường hợp ít khuyết điểm, chuyên gia tiến hành sử dụng mỡ tự thân cấy vào những vùng hốc hác để làm đầy khuôn mặt.

Nếu trước đây nhiều người yêu thích khuôn mặt V-line thì gương mặt baby trở thành xu hướng làm đẹp mới.

Nâng mũi cấu trúc

Trước đây, dịch vụ thẩm mỹ thịnh hành dáng mũi S-line mềm mại, nữ tính, sau đó đến trào lưu nâng mũi L-Line, chủ yếu tác động thay đổi phần sống mũi. Hiện, tùy thuộc vào đường nét khuôn mặt, khuyết điểm của mũi, khách hàng tùy chọn dáng mũi phù hợp.

Bây giờ, ngành thẩm mỹ có thêm nâng mũi cấu trúc, chỉnh sửa dáng toàn diện, đầu mũi, trụ mũi được tái cấu trúc bằng sụn tự thân, sống mũi nâng cao mũi bằng sụn sinh học. Chuyên gia sẽ căn cứ vào đặc điểm cấu trúc khuôn mặt để chọn dáng mũi phù hợp nhất.

Nâng ngực Nano 4.0

Vòng một là mối quan tâm hàng đầu của nhiều chị em. Sau khi sinh nở, bộ ngực của hầu hết phụ nữ sẽ không còn căng tròn, nảy nở như trước.

Nâng ngực để vòng một tròn đầy là ước ao của rất nhiều bạn nữ. Hiện nay, để cải tạo vòng một bạn có thể chọn giữa túi ngực silicone, cấy ghép mô mỡ hay công nghệ nâng ngực nano 4.0.

Trải nghiệm kính thực tế ảo để quan sát vòng một sau khi nâng.

Với phương pháp nâng ngực nano 4.0, các bác sĩ sẽ tiến hành nội soi bóc tách, tạo khoang ngực, sau đó đặt túi ngực qua đường nách. Các thông số về túi độn, độ đàn hồi của da, vị trí đặt túi độn trên cơ hay dưới cơ được phân tích tỉ mỉ với công nghệ Vectra 3D. TheoTheo đó, chuyên gia sẽ tư vấn túi độn, kích thước túi, vị trí đặt phù hợp.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam ứng dụng công nghệ kính thực tế ảo, cho phép khách hàng trải nghiệm vòng một một cách chân thật nhất trước khi phẫu thuật.

Cắt mí

Nếu bạn muốn sở hữu mắt 2 mí sắc nét, có hồn, đơn giản chỉ cần phẫu thuật cắt mí mắt hay còn gọi là tạo hình mắt, là một phương pháp làm đẹp phổ biến. Cắt mí Plasma chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc xử lý loạt khuyết điểm: một mí, sụp mí, da chùng, bọng mỡ và trẻ hóa toàn diện đôi mắt.

Công nghệ cắt mí Plasma giúp bạn trẻ ra nhiều tuổi nhờ kết hợp 3 kỹ thuật trong một phương pháp: tạo hình mắt 2 mí, loại bỏ da chùng, trẻ hóa mắt. Nhờ vậy, đường mí sắc nét, có độ lướt cong mềm mại, khó nhận biết sự can thiệp thẩm mỹ.

Tạo hình Body S-line

Bác sĩ thẩm mỹ sẽ tạo hình Body S-line, phương pháp kết hợp hút mỡ không phẫu thuật Lipo Matic 3D cùng kỹ thuật thu gọn cơ thành bụng, kỹ thuật tạo hình rốn giúp loại bỏ mỡ thừa, xóa da chùng nhão, khiến bụng trở nên thon gọn, săn chắc. Sẹo phẫu thuật sẽ được giấu dưới nếp lằn quần và mờ dần sau một năm.

Đường mổ được giấu dưới nếp lằn quần nên không lộ sẹo.

Phương pháp áp dụng cho những trường hợp vòng 2 quá khổ, lượng mỡ và da thừa nhiều, chị em sau sinh thường khó có thể cải thiện bằng các biện pháp tập luyện.

Ngọc Thi