Quân - Pu: cặp đôi trang điểm được nhiều sao Việt 'chọn mặt gửi vàng' 0 Để tóc Hương Giang tạo hình mềm mại như suối, gương mặt đẹp không tì vết trong đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Quân - Pu phải tập trung cao độ nhiều giờ.

Nguyễn Minh Quân (1992) và Lê Ngọc Sơn - Pu (1993) là cặp đôi trang điểm, làm tóc quen mặt với nhiều người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Đến nay, cả hai đã có 6 năm gắn bó với nghề. Không chỉ là cộng sự ăn ý trong công việc, Quân và Pu còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.

Nguyễn Minh Quân và Lê Ngọc Sơn (Pu) gắn bó với nhau nhau từ công việc đến cuộc sống thường ngày. Cả hai rất chăm chỉ ghi lại những khoảnh khắc bên nhau.

Vốn là người thích sửa soạn, làm đẹp cho người khác nên ngay khi nhìn thấy sức cuốn hút của những cây cọ, hộp phấn, thỏi son, Quân đã chủ động xin gia đình theo học nghề trang điểm chuyên nghiệp. Pu cũng có điểm xuất phát là theo học trang điểm nhưng duyên số đã đưa anh trở thành chuyên gia làm tóc.

Pu kể, một lần đi phụ Quân trang điểm cho khách hàng, Pu được thử làm tóc. Cứ như thế, qua nhiều lần đồng hành cùng người bạn của mình, Pu ngày càng thích thú với công việc làm tóc nên đã chuyển từ trang điểm sang tìm tòi, học hỏi thêm để đi theo con đường tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Hầu hết các mẫu tóc đều được Pu tự sáng tạo hay phát triển thêm từ những kinh nghiệm tích lũy được.

Tóc Tiên là một trong những khách hàng gắn bó với Quân - Pu từ những ngày đầu. Họ cũng là những người bạn thân thiết ngoài đời.

Là người sống nội tâm, không ít lần chuyên gia trang điểm Minh Quân rơi nước mắt khi chia sẻ về quãng thời gian mới bước vào nghề. "Tôi từng lo lắng về việc bản thân sẽ làm gì sau khi học nghề, sẽ có những cơ hội nào đến với mình", Quân bộc bạch.

Giống như Quân, con đường đến với nghề làm tóc của Pu không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Theo Pu, nghề nghiệp nào cũng có khó khăn riêng, điều quan trọng là bạn phải thực sự hứng thú để tìm cách vượt qua thách thức. Thành quả hôm nay của cặp đôi đều xuất phát từ nhiệt huyết và cái tâm làm nghề.

Cặp đôi chịu trách nhiệm làm đẹp cho Lý Nhã Kỳ tại tiệc sinh nhật của tỷ phú Ấn Độ - cha nuôi của cô.

Trong cộng đồng make up, Nguyễn Minh Quân nổi bật với gu trang điểm sắc sảo, tôn đường nét khuôn mặt một cách tự nhiên. Tông make up của Quân thiên về cách đánh khối gương mặt và nhấn vào phần đuôi mắt để làm nổi bật cửa sổ tâm hồn. Thế mạnh của chàng trai sinh năm 1992 là lối trang điểm theo trường phái quyến rũ và ấn tượng. Anh chàng trở thành bạn đồng hành của nhiều người đẹp theo đuổi phong cách quyến rũ như Hương Giang Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, hoa hậu Kỳ Duyên, Yến Trang, Lý Nhã Kỳ...

Nếu Quân đảm nhiệm vai trò tạo hình khuôn mặt thì Pu lại là đồng đội giúp Quân hoàn thiện vẻ ngoài của khách hàng với các kiểu tóc ấn tượng. Pu cho biết, thế mạnh của anh là tạo sóng tóc và những kiểu tóc cổ điển.

Không biết Quân - Pu chính thức trở thành cộng sự từ lúc nào, chỉ thấy hai người luôn như hình với bóng mỗi khi đi trang điểm cho khách. Sự tài năng và lòng yêu nghề giúp họ đồng lòng, chung tiếng nói và sự thấu hiểu. Cũng bởi vậy mà cặp đôi liên tục được các sao nữ chọn để gửi gắm nhan sắc mỗi khi lên thảm đỏ hay tham gia các sự kiện quan trọng.

Quân - Pu biến hóa vẻ ngoài cho Hương Giang tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018. Cặp đôi đã đồng hành suốt 20 giờ đồng hồ để tiếp sức cho người đẹp tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Một trong những lần trang điểm đáng nhớ của hai anh chàng là đồng hành cùng Hương Giang tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. 7 giờ sáng, Quân - Pu có mặt tại phòng chờ và make up cho Giang để kịp tổng duyệt lúc 9 giờ. Sau đó, cả hai cùng êkip nghỉ trưa và tiếp tục trang điểm cho cô nàng để kịp đi gặp ban giám khảo. Cuối cùng là lần make up tham dự đêm chung kết.

Tại đêm chung Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018, người đẹp phải thay đổi trang phục liên tục trong thời gian ngắn, do đó, việc chọn layout make up cũng phải thật linh hoạt cho phù hợp. Ban đầu, khi gặp giám khảo, Giang cần make up lộng lẫy, xinh đẹp để mặc đầm dạ hội; sau đó, phải đổi tóc cho gọn gàng để mặc với trang phục dân tộc. Tiếp đó, êkip chỉ có 5 phút để chuyển tóc từ gọn gàng sang bồng bềnh diện cùng đầm dạ hội cho phù hợp với phần thi áo tắm. Sau phần thi áo tắm, Giang thay lại đầm dạ hội để nhận Top 12 chung cuộc".

Quân - Pu tận dụng hết sức lực, chạy đua với thời gian để đem lại hình ảnh hoàn hảo cho Hương Giang. Cặp đôi luôn luôn theo sát Hương Giang mọi lúc mọi nơi, mỗi lần thay đồ là một lần dặm phấn và chỉnh tóc. Họ phải tậptrung cao độ trong suốt nhiều giờ đồng hồ.

Quân - Pu trang điểm cho người mẫu Tuyết Lan.

Bên cạnh vai trò là những chuyên gia trang điểm và làm tóc nổi tiếng Quân - Pu còn mở rộng với lĩnh vực giảng dạy. Học viện trang điểm do cả hai người thành lập luôn rộng cửa đón chào các bạn trẻ có niềm đam mê với make up, làm tóc. Cặp đôi cho biết, luôn hết lòng truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm mình có được cho học viên bởi sự thành công của họ cũng là thành công của những người làm thầy như Quân - Pu.

Ngoài đời, Quân - Pu cũng không ngại thể hiện tình cảm cho đối phương. Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau, gặp gỡ bạn bè. Có lẽ chuyện tình cảm là một trong những chất xúc tác lý tưởng giúp cặp đôi thấu hiểu nhau hơn khi cùng làm việc. Dành cả tuổi trẻ để đồng hành cùng nhau, âm thầm xây dựng sự nghiệp, với sự chân thành, thấu hiểu và tài năng Quân - Pu được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trong cộng đồng làm đẹp.

Sắp tới, Quân - Pu sẽ đảm nhận vai trò ban giám khảo trong phần thi trang điểm Make-up Transformation thuộc sự kiện Ngoisao Beauty Expo 2019 do báo Ngoisao.net tổ chức.

An Nhiên