Những điều không phải ai cũng biết về thương hiệu Make Up For Ever 0 Ý tưởng hình thành thương hiệu Make Up For Ever ra đời năm 1984 bởi họa sĩ người Pháp Dany Sanz nhằm tôn vinh vẻ đẹp vốn có của phụ nữ.

Nhà sáng lập thương hiệu khởi điểm là một họa sĩ

Dany Sanz sinh ra tại Paris, khởi nghiệp là một nghệ sĩ hội họa, trang điểm cũng là nghề tay trái của bà - ban đầu là tập trang điểm cho những người bạn học cùng để đi bar mỗi tối, từ đó bà tìm thấy niềm đam mê trong thế giới mỹ phẩm. Không lâu sau, bà thành lập trường dạy trang điểm của mình. Đầu những năm 80, Dany nhận thấy thị trường trang điểm tẻ nhạt, không có nhiều sản phẩm đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, màu sắc đơn điệu...

Dany Sanz nảy ra ý tưởng cho Make Up For Ever tại Paris vào năm 1984 khi đang vẽ cho một vở kịch của nhà hát. Tên của công ty xuất phát từ cam kết trang điểm của Sanz "for pros, for you, for ever". Năm 1999, Make Up For Ever gia nhập vào tập đoàn LVMH - thương hiệu dần được phát triển và biết đến rộng rãi trên thế giới.

Dany Sanz - nhà sáng lập thương hiệu Make Up For Ever.

Kênh PR thương hiệu đầu tiên là người thân

Dany mở trường trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên ở châu Âu vào những năm 70, nhưng vào thời điểm đó, vẫn chưa có một loạt các kết cấu trang điểm, màu sắc hoặc công nghệ có sẵn. Học sinh của cô thường cố gắng tìm ra sản phẩm phù hợp với các kỹ thuật mà cô dạy họ. Điều này cũng thúc giục Dany tự làm chúng. Dany đồng ý, hợp tác với học sinh của mình như một đối tác để tạo ra các sản phẩm trong một phòng thí nghiệm nhỏ trên đường 5 Rue La Boetie tại quận 8, Paris. Đây cũng được xem như cửa hàng hàng đầu của thương hiệu.

Thời điểm ban đầu, không nhờ các công cụ PR trên báo chí, truyền hình, Dany nhờ chính những người bạn, người thân trong gia đình và các sinh viên học việc tại ngôi trường trang điểm mà bà thành lập... tuyên truyền về các sản phẩm của hãng.

Chì kẻ mắt, phấn mắt Aqua XL của thương hiệu được nhiều beuaty blogger review.

Dòng sản phẩm Aqua XL chống nước được thử nghiệm với đội bơi

Sanz Dany luôn kỹ tính khi thử nghiệm sản phẩm của mình. Bà tham gia rất nhiều vào việc xây dựng các sản phẩm mới, cùng với nhà hóa học đứng đầu đáng tin cậy là Richard Girousse.

Bộ sưu tập phổ biến của Aqua XL về phấn mắt, chì kẻ mắt và mascara không thấm nước như không thấm nước được Dany thử nghiệm thực tế với một đội bơi. Những người biểu diễn vở ballet thủy sinh Paris yêu cầu Sanz cho họ một sản phẩm họ có thể sử dụng dưới nước. Bà đã thử nghiệm các lớp lót Aqua XL trong suốt bốn giờ. Sanz cũng không quên những người biểu diễn trên đất liền. Các sản phẩm này cũng được thử nghiệm trên những người biểu diễn trên sân khấu trong suốt một giờ tập cardio.

Sự hợp tác nổi tiếng đầu tiên của công ty mở ra cơ hội cho người mẫu chuyển giới

Make Up For Ever không thường xuyên làm việc với những người nổi tiếng, nhưng lần đầu tiên hợp tác vào tháng 4 năm 2015 với nữ diễn viên Jamie Chung và người mẫu chuyển giới Andreja Pejic đã tạo tiếng vang lớn. Chiến dịch của Pejic đánh dấu lần đầu tiên một người mẫu chuyển giới đạt được hợp đồng làm đẹp lớn.

Kem nền HD của Make Up For Ever được nhiều chuyên gia trang điểm ưa chuộng.

Trang điểm HD là sản phẩm trí tuệ của Make Up For Ever

Năm 2008, Sanz và nhóm của cô là những người đầu tiên tạo ra một dòng sản phẩm HD, sau khi nhận được yêu cầu trang điểm cho các diễn viên để họ đẹp hơn dưới ống kính độ nét cao. Năm 2015, Make Up For Ever đã cải tiến dòng HD với sự ra mắt của Ultra HD để giúp làm mịn làn da đang được quay theo công nghệ quay phim 4K. Hiện, đây cũng là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu.

An Nhiên