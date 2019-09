Hung Vanngo tham gia 'Ngoisao Beauty Expo' 0 Chuyên gia trang điểm nổi tiếng gốc Việt chấm điểm các tác phẩm dự thi 'Make-up Transformation' và dự đêm gala vào ngày 5/10 tại TP HCM.

Chuyên gia trang điểm nổi tiếng gốc Việt - Hung Vanngo xác nhận trở thành giám khảo cuộc thi Make-up Transformation - Tôi sáng tạo, diễn ra từ ngày 26/8 đến 21/9, chủ đề Busrt Into The Color. Cuộc thi nằm trong chuỗi các sự kiện của triển lãm Beauty Expo do báo Ngoisao.net tổ chức. Ngoài chấm điểm tác phẩm dự thi, Hung Vanngo còn giao lưu, tham gia tư vấn cho người tham dự tại đêm gala chương trình vào ngày 5/10, tại khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Hung Vanngo được mệnh danh là "phù thủy make-up" bởi luôn không ngừng sáng tạo để "biến hóa" khuôn mặt của các sao theo nhiều phong cách.

Hung Vanngo (tên thật: Ngô Văn Hùng) sinh ra ở Việt Nam, chuyển đến Canada khi còn nhỏ và trưởng thành ở Calgary. Anh được tiếp cận với những nền văn hóa đa dạng từ trẻ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hùng Vanngo bắt đầu theo đuổi nghề trang điểm một cách nghiêm túc. Anh chuyển đến Toronto năm 2003 tiếp tục sự nghiệp, sau đó tới New York vào năm 2006.

Tính thẩm mỹ độc đáo của Hung Vanngo thu hút sự chú ý của nhiều nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu. Anh có cơ hội hợp tác với Mert & Marcus, Carter Smith, Craig McDean, Greg Kadel, Ellen von Unwerth, Emma Summerton... và những người nổi tiếng khác. Tác phẩm của anh xuất hiện trên những tạp chí danh tiếng như Allure, Elle, I-D, Vogue Italy, Harper's Bazaar, Instyle, Glamour, Marie Claire, Vogue và W. Chuyên gia trang điểm gốc Việt còn là sự lựa chọn của nhiều nhà thiết kế và thương hiệu uy tín trong ngành thời trang như Louis Vuitton, Marc Jacobs, Dsapes, Lancôme, L'oréal, Estée Lauder, CoverGirl, Calvin Klein...

Ngoài thành công trong thế giới thời trang, Hung Vanngo là nghệ sĩ trang điểm được các ngôi sao quốc tế yêu thích. Anh từng hợp tác với những tên tuổi đình đám như: Selena Gomez, Miranda KerrJennifer Lawrence, Jennifer Lopez, Julianne Moore, Katy Perry, Gwyneth Paltrow, Amy Adams...

Hung Vanngo là tác giả của những gương mặt lung linh trên các bìa tạp chí thời trang nổi tiếng.

Ngoài Hung Vanngo, ban giám khảo đêm chung kết còn có ca sĩ Chi Pu, các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực làm đẹp như cặp Quân Pu -Nguyễn Minh Quân (1992), Lê Ngọc Sơn - Pu (1993).

Ban tổ chức sẽ chọn 5 thí sinh xuất sắc dự chung kết, trổ tài trang điểm trực tiếp trên sâu khấu Ngoisao Beauty Expo. Giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 50 triệu đồng tiền mặt; giải nhì là 40 triệu đồng còn giải ba 30 triệu đồng. Top 3 đều nhận được bộ makeup chuyên nghiệp đến từ mỹ phẩm Loreal, bộ máy chăm sóc làm đẹp LG Care. Ban tổ chức cũng trao Top 10 Khoá học trang điểm chuyên nghiệp từ Pro Academy. Tổng giải thưởng của cuộc thi trị giá tới 500 triệu đồng gồm tiền mặt, chứng nhận, cơ hội cộng tác với báo Ngoisao.net trong các bộ ảnh Thời trang, Làm đẹp. Tìm hiểu thể lệ bình chọn tại đây.

