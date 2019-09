Hung VanNgo dùng mỹ phẩm Chanel trang điểm cho Julia Garner 0 Để lớp trang điểm nổi bật trên bộ đầm tím Violet của Julia Garner, makeup artist Hung VanNgo chọn màu hổ phách đơn sắc từ sản phẩm Chanel Beauty phủ lên khuôn mặt cô.

Trên sân khấu của nhà hát Microsoft, Julia Garner diện đầm tím gợi cảm thuộc bộ sưu tập mới của NTK Công Trí. Cô được chuyên gia Hung VanNgo trang điểm, làm tóc cho đêm nhận giải. Lối makeup của Julia được USMagazine viết, diễn viên có đôi môi hòa quyện với màu mắt tuyệt đẹp.

Lớp trang điểm màu đồng ánh kim của người đẹp 25 tuổi.

Trên trang cá nhân của mình Hung VanNgo chia sẻ hình ảnh mỹ phẩm thuộc bộ sưu tập "Red Carpet Beauty" của nhà mốt Chanel, sử dụng trang điểm cho Julia Garner. Chuyên gia chọn lớp nền Blurring Smooth-Effect Foundation Velvet Matte Finish, mang đến độ mướt, mịn che phủ các khuyết điểm một cách tài tình cho người đẹp Mỹ. Màu son Metalic Bronze dòng Rouge allure ink Matte Liquid là tâm điểm gây chú ý cho Julia Garner. Lối trang điểm Monochrome (đơn sắc) được chuyên gia sử dụng khéo léo, tận dụng các sản phẩm có màu đồng điệu để mang lại vẻ đẹp mới mẻ cho nữ diễn viên.

Bộ sản phẩm Chanel Hung VanNgo sử dụng cho Julia Garner.

Nữ diễn viên người Mỹ Julia Garner nhận được giải thưởng Outstanding Supporting Actress (Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) cho vai diễn Ruth Langmore trong series Ozark của Netflix, thuộc giải thưởng Emmy Award 2019.

Chuyên gia trang điểm nổi tiếng gốc Việt - Hung Vanngo là thành viên giám khảo cuộc thi "Makeup Transformation - Tôi sáng tạo", chủ đề Busrt Into The Color. Cuộc thi nằm trong chuỗi các sự kiện của triển lãm "Ngoisao Beauty Expo" do báo Ngoisao.net tổ chức. Ngoài chấm điểm tác phẩm dự thi, Hung Vanngo còn giao lưu, tham gia tư vấn cho người tham dự tại đêm Gala chương trình vào ngày 5/10 tại TP HCM.

