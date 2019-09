Hình thể của 'Nữ hoàng tóc ngắn Hàn Quốc'

Go Joon Hee tên thật là Kim Eun Joo, sinh năm 1985 tại Seoul. Người đẹp gia nhập làng giải trí từ năm 2003, ghi dấu ấn với loạt phim "Lắng nghe con tim", "Dã vương", "She Was Pretty", "Kẻ săn đuổi"...