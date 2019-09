Cường Seven rèn sức bền với thể thao, chạy motor

Cường Seven sinh năm 1989, xuất thân là vũ công, sau trở thành ca sĩ. Các ca khúc của anh gồm "Beautiful girl", "You and I"... Ngoài ca hát, Cường Seven còn lấn xân diễn xuất từng đã tham gia các dự án điện ảnh "Lôi báo", "Thần tượng", "Truy sát".