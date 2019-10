Chuyên gia thẩm mỹ John Nguyễn: 'Đừng biến mình thành thảm họa cắt mí' 0 Theo bác sĩ John Nguyễn của Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc (KCCS), cắt mí là tiểu phẫu đơn giản nhưng dễ để lại hậu quả nếu không tuân thủ các nguyên tắc.

- Thưa bác sĩ, cắt mí là tiểu phẫu được nhiều chị em ưa thích, vậy những trường hợp nào nên sử dụng dịch vụ này?

- Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng một số người không may mắn sở hữu đôi mắt một mí, mí lót, mí lệch khiến khuôn mặt thiếu cuốn hút. Để cải thiện vẻ ngoài, chị em có thể nhờ can thiệp thẩm mỹ. Ngoài ra, phương pháp cắt mí cũng có thể áp dụng cho người có bọng mỡ mắt, mắt có dấu hiệu lão hóa (da chùng, nếp nhăn, sụp mí do da dư nhiều, cản trở tầm nhìn) hay người bị sụp mí bẩm sinh. Riêng với trường hợp sụp mí bẩm sinh, bác sĩ sẽ chỉ định cắt mí kết hợp thu ngắn cơ nâng mi để điều chỉnh độ mở mắt.

Những trường hợp có thể can thiệp cắt mí để đôi mắt trông trẻ trung và rõ hai mí hơn.

- Tại sao có những trường hợp cắt mí nhưng kết quả đạt được lại không như mong muốn như mí bị sưng, nhiễm trùng, bị lệch...?

- Thông thường các trường hợp cắt mí hỏng, biến chứng sau cắt mí xuất phát từ 3 nguyên nhân chính. Một là không chọn đúng cơ sở thẩm mỹ uy tín. Tốt nhất là nên tới các thẩm mỹ viện hoặc bệnh viện thẩm mỹ được cấp phép thực hiện dịch vụ phẫu thuật cắt mí bởi đây là những nơi có môi trường phẫu thuật đảm bảo vô trùng và trang thiết bị chuyên dụng. Hai là người thực hiện phẫu thuật không có bằng cấp, tay nghề kém dẫn đến đường cắt không chính xác khiến nếp mí không đều; cắt quá nhiều gây co kéo mi mắt, kỹ thuật khâu đường phẫu thuật kém nên để lại sẹo. Một số người còn cắt phải những mạch máu lớn trên mi mà không xử lý kịp thời, gây nguy hiểm cho khách hàng.

Thường, các bác sĩ có bằng cấp, được phép thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ là đã có thể cắt mí. Tuy nhiên, để tạo hình được một nếp mí đẹp thì phải có nhiều kinh nghiệm (tối thiểu 3 năm), có mắt thẩm mỹ tốt thì mới đưa ra được chỉ định chuyên môn chính xác (tỷ lệ mí bao nhiêu, nên tạo đường cắt mini hay tạo đường cắt dài, loại bỏ lượng mỡ, da thừa bao nhiêu là đủ...)

- Những biến chứng và tác dụng phụ nào có thể gặp sau cắt mí?

- Các thủ thuật thẩm mỹ, dù xâm lấn ít hay nhiều đều dẫn đến hiện tượng sưng nề. Đây là cơ chế tự nhiên của cơ thể khi có sự xâm lấn và mất máu. Tuy nhiên, với tiểu phẫu cắt mí, tình trạng này chỉ diễn ra trong 7-14 ngày đầu, sau đó sẽ dần ổn định, nếp mí trở nên tự nhiên hơn.

Các biến chứng của phẫu thuật cắt mí thường hiếm khi xảy ra nhưng nếu quy trình, kỹ thuật thực hiện không chính xác thì có thể gây ra hậu quả như mắt xếch lên, sẹo lớn, chảy nước mắt triền miên... Do đó, cần chọn đúng cơ sở thẩm mỹ uy tín để đảm bảo kết quả cắt mí được như ý.

Trong trường hợp môi trường phẫu thuật không vô trùng hoặc bác sĩ tay nghề kém, có thể xảy ra các biến chứng nghiêm trọng sau cắt mí.

- Quá trình chăm sóc sau cắt mí cần chú ý những gì?

- Kết quả của phẫu thuật cắt mí không chỉ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của bác sĩ mà còn phụ thuộc vào quá trình chăm sóc hậu phẫu. Thông thường, 2 ngày đầu sau cắt mí, mắt sẽ có hiện tượng sưng nề. Lúc này, bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc chăm sóc tại nhà để đảm bảo nếp mí phục hồi nhanh và đều đẹp tự nhiên như chườm khăn bọc đá lên vết thương nhẹ nhàng, tránh để nước đá tiếp xúc hoặc dây vào đường phẫu thuật mí mắt.

Bạn không ăn đồ cay nóng, đồ uống có cồn; không ăn thực phẩm dễ gây sẹo lồi: thịt bò, hải sản, rau muống, đồ nếp...; hạn chế tiếp xúc với màn hình TV, máy tính quá lâu để mắt được nghỉ ngơi; đeo kính râm khi ra ngoài, hạn chế dụi mắt... Ngoài ra, bạn cần uống thuốc kháng sinh theo đơn của bác sĩ và vệ sinh nếp mí theo đúng hướng dẫn. Khi mắt chưa lành hẳn đường phẫu thuật, tuyệt đối không được trang điểm vùng mắt (khoảng 2 tháng).

- Hiện nay có những phương pháp cắt mí nào là phổ biến, thưa bác sĩ?

- Thẩm mỹ mắt nằm trong top 3 thủ thuật làm đẹp phổ biến nhất thế giới. Hiện nay có một số công nghệ tiên tiến mà những người có nhu cầu cắt mí có thể tham khảo.

Công nghệ Plasma có khả năng quang đông trong quá trình can thiệp, khóa đông mạch máu ngay khi tiếp xúc. Tốc độ xử lý nhanh nên hạn chế xâm lấn, cầm máu tốt, ít sưng đau, mau lành. Với chi phí khoảng 9 triệu đồng, bạn có thể loại bỏ da chùng, trẻ hóa mắt và sở hữu nếp mí sắc nét, bền đẹp lâu dài hơn các công nghệ cắt mí cũ. Đôi mắt trở nên có chiều sâu hơn mà không lộ dấu hiệu thẩm mỹ.

Sau cắt mí, da chùng được loại bỏ, mắt được trẻ hóa toàn diện và có chiều sâu hơn.

Cắt mí Hàn Quốc thích hợp với chị em mắt một mí; nhiều da chùng, mỡ thừa; mắt nhỏ, có mí lót, nếp mí không rõ ràng. Bạn có thể nhận thấy nếp mí rõ nét, cân xứng đều 2 bên, mắt tròn to rõ ràng hơn sau 7-10 ngày. Công nghệ này chỉ tác động vào vùng da mí mắt ngoài, đường mổ mảnh, ngắn, ít xâm lấn. Thời gian thực hiện nhanh, khoảng 15-30 phút. Chi phí cắt mí Hàn Quốc khoảng 7 triệu đồng.

Cắt mí mini là tiểu phẫu tạo hình đơn giản, can thiệp xâm lấn rất ít. Với công nghệ này, nếp mí không quá to, sâu, chỉ mất khoảng 40 phút thực hiện. Thủ thuật này thích hợp với những bạn gái thích nét đẹp nhẹ nhàng, chị em trên 20 tuổi, ít da chùng mỡ thừa; hoặc da quá mỏng, không thể áp dụng công nghệ cắt mí khác. Cắt mí mini có giá 8 triệu đồng.

An Nhiên