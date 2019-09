Cách làm đẹp của San Ong 0 Chuyên gia tư vấn sắc đẹp, định hình phong cách San Ong luôn bôi kem chống nắng, tẩy trang mỗi cuối ngày, tập thể thao... để có ngoại hình sáng

San Ong là một trong những diễn giả sẽ tham dự workshop "Định hướng phong cách cá nhân" (từ 14h30 đến 16h, ngày 5/10 tại Vinpearl Luxury Landmark 81, quận 2, TP HCM). Chương trình nằm trong khuôn khổ triển làm làm đẹp Ngoisao Beauty Expo 2019. Tại sự kiện, cô sẽ chia sẻ nhiều mẹo trang điểm, định hình phong cách và chọn mùi hương cho hợp hoàn cảnh.

Người đẹp tên thật là Ông Đức Kim Hạnh, sinh năm 1991. Cô tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing (TP HCM) và học viện SMA (Thái Lan) chuyên ngành trang điểm ứng dụng, nghệ thuật, sân khấu và hóa trang phim ảnh. Năm 2017, San Ong thực hiện dự án "Mộc khoe sắc", đi 21 tỉnh thành hướng dẫn 10.000 phụ nữ Việt cách làm đẹp.

- Các bước chăm sóc da hàng ngày của chị?

- Da tôi ngày càng "lớn tuổi" nên thiên khô. Do đó tôi chú trọng bước cho "da tắm". Khi make-up, tôi tẩy trang hai bước: một bằng dầu, xong lau thêm một lần bằng nước. Tiếp đó rửa mặt bằng sữa với máy rửa mặt chuyên dụng. Tôi dùng máy thay vì tay để da đỡ mụn ẩn. Thường tôi sẽ cho da "uống" bằng toner, "ăn" bằng kem dưỡng và "mặc" với kem chống nắng. Nếu hôm nào bận quá, tôi sẽ lược bỏ các bước trên, nhưng không bao giờ bỏ qua kem chống nắng.

Tôi muốn với các bạn rằng: nếu chỉ có 300.000 đồng thì nên ưu tiên mua mỹ phẩm dưỡng da là kem chống nắng. Khi mua đồ trang điểm, phải mua chai tẩy trang trước tiên. Da tự có chức năng dưỡng ẩm nhờ tuyến dầu và mồ hôi. Nhưng tia nắng là nguyên nhân chính gây lão hóa.

- Yêu cầu của chị về mỹ phẩm?

- Vì xuất thân từ Beauty Advisor (viết tắt BA, nghĩa là chuyên viên tư vấn sắc đẹp) cho thương hiệu Nhật nên tôi luôn yêu cầu cao về độ an toàn. Tôi coi trọng cơ chế sản phẩm hiệu quả sâu từ bên trong chứ không tác động lột tẩy vô tội vạ. Tôi chỉ chọn những sản phẩm có công nghệ kết hợp để mang lại hiệu quả cao và rất thiện cảm với những sản phảm không mùi hương.

San Ong luôn chú trọng bôi kem chống nắng mỗi ngày.

- Gu trang điểm của chị?

- Thường ngày, tôi thích để mặt mộc những vẫn khoe sắc bằng chút son môi, che bọng thâm và chút má hồng. Make-up nhanh lắm, chỉ 5-10 phút thôi. Khi cần sự lộng lẫy, tôi theo đuổi style make-up quyến rũ, cá tính và có sự thu hút qua đôi mắt.

Mỗi lần đi sự kiện đều có dress code (quy tắc mặc hàng ngày, phù hợp với từng hoàn cảnh) và concept nên việc thể hiện bản thân biến hóa nhiều gu make-up, mặc và tóc cũng cho tôi những trải nghiệm thú vị. Nhất là khi tôi theo style Rock chick phá cách với áo bra, quần da đen bó sát, đánh mắt đậm... Phá cách, đổi mới bản thân cũng là cách làm mới cuộc sống.

- Phong cách thời trang chị hướng tới là gì ?

- Hiện tại, ngoài là Image Coach (định hình và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp), tôi còn là doanh nhân, do đó tôi theo đuổi phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng có chút cá tính, không quá nữ tính. Khi đi sự kiện, tôi thoải mái hơn trong việc chọn màu sắc để có thể sặc sỡ, sexy hoặc nổi bật - khác hẳn với phong cách hàng ngày.

- Mùi hương yêu thích của chị?

- Tôi mê mẩn mùi thiên về trầm như: mùi gỗ, quế, cỏ cây hơi hướng phóng khoáng và tươi mới. Tôi không thích mùi ngọt. Có lẽ từ sâu bên trong tôi thích hướng nội và muốn khai thác về chiều sâu hơn, vì thế mùi hương cũng phản ánh đúng phong cách sống và tính cách của một người.

- Mẹo giữ da và vóc dáng chị tâm đắc nhất?

- Hiện tại, tôi thấy mình thư giãn và mê khoảng thời gian xông hơi kết hợp thiền và detox cho da. Tôi làm điều này 1-2 lần mỗi tháng. Sau xông hơi, tôi dùng tẩy trang dầu massage nhằm làm tan chất bẩn sâu bên trong lỗ chân lông. Massage hệ bạch huyết và tẩy tê bào chết, tiếp đó đắp mặt nạ gel mát da ngay khi đang tắm. Khi kết hợp hai phương pháp detox da bằng massage và thiền, cơ thể hoàn toàn được thả lỏng, máu huyết lưu thông, bề mặt da hồng hào và tối về ngủ ngon hơn.

Tôi rất thích ăn, tuy nhiên bị dạ dày nên buộc phải kiêng ăn cay, chua. Tôi không thích uống trà sữa mà mê trà xanh, trà gừng, vì thế hay mua lá trà xanh tươi ở siêu thị, chế nước sôi để uống. Mỗi ngày tôi dậy lúc 6-7h. Đến phòng tập tùy hôm, sẽ chia ra yoga hoặc zumba dance. Tập xong tôi sẽ hít bụng 10-15 cái, squat để mông săn chắc khoảng 20-30 cái, blank 10 nhịp thở. Cách tập này giúp giảm mỡ bụng, eo nhỏ, người gọn gàng và nhẹ nhàng.

Tôi cũng tập thiền 30-40 phút mỗi sáng để cân bằng tinh thần cũng như biết ơn mọi thứ đến với mình, kể cả tốt hay xấu. Điều này giúp tôi luôn nghĩ đến mục tiêu và không dễ dàng bỏ cuộc dù khó khăn đến mấy.

San Ong duy trì vóc dáng và cân nặng bằng các bài tập thể thao, ăn uống khoa học.

- Kế hoạch sắp tới của chị?

- Đầu năm nay, tôi mở thêm dịch vụ chăm sóc trị liệu beauty salon và spa cho phụ nữ, ứng dụng các phương pháp thiền hơi thở, massage shiatsu đang được mọi người yêu thích. Tôi đang triển khai thêm vài gói dịch vụ massage dạ dày nhằm giúp những người bị dạ dạy có phương pháp trị liệu an toàn, xây dựng lối sống khỏe, "giao tiếp với bản thân" nhiều hơn bằng phương châm: "no phone" (không điện thoại), "no talk" (không nói chuyện), "no think" (không nghĩ), "just breath" (chỉ cần hít thở).

Thi Quân thực hiện