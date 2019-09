Cách chăm da, giữ dáng sau sinh của Hà Anh 0 Siêu mẫu dành thời gian chăm sóc da mỗi ngày, đến phòng tập và ngủ đủ giấc để có làn da đẹp, thân hình cân đối, khoẻ mạnh.

Khi con gái tròn một tuổi, Hà Anh đã khoe vẻ đẹp mảnh mai, ba vòng cân đối như chưa từng sinh nở . Siêu mẫu cho rằng, dù làm vợ rồi làm mẹ của một hay nhiều em bé cũng đừng bao giờ quên chăm sóc bản thân.

- Qua những bức hình, khán giả thấy chị tự tin diện bikini khoe làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn dù mới bầu bí và sinh con. Chị làm cách nào để hạn chế các vết rạn và giữ làn da đẹp?

- Khi mới có thai tôi tìm hiểu và biết hai nguyên nhân gây rạn da là do tăng cân quá nhanh và do cơ địa. Trước khi có thai, nếu mẹ không tập luyện, cơ da không săn chắc, quen co giãn đàn hồi thì lúc bụng, đùi hay mông to lên nhanh chóng sẽ bị dạn da nhiều hơn. Để hạn chế rạn da, trước khi chuẩn bị mang thai nên tâp luyện cho cơ thể dẻo dai, làn da dần thích nghi với những thay đổi sắp tới. Sau đó trong quá trình mang thai cũng đừng lên cân quá nhiều và quá nhanh một lúc. Ngoài ra, cần dùng các loại kem bôi, giúp da đàn hồi tốt hơn khi bị kéo căng lúc bụng ngày một lớn.

Khi mang thai, da tôi rất khô, nên tôi bôi kem thường xuyên để đỡ bị ngứa. Tôi không "bài trừ" hoàn toàn được việc rạn da nhưng giảm được tương đối vì tôi biết kiểm soát cân nặng của mình. Tôi ăn uống khoa học để không tăng cân quá nhanh, quá nhiều nhưng vẫn đủ chất để nuôi em bé và giữ sức khoẻ.

Sau khi sinh con một thời gian ngắn, siêu mẫu Hà Anh đã tự tin khoe làn da đẹp và vóc dáng cân đối,

- Vậy chị có bí quyết gì đặc biệt để về dáng nhanh?

- Tôi luôn cố gắng "đọc" cơ thể để dần dần đưa mình trở lại với nếp ăn uống, tập luyện theo chế độ vừa phải, phù hợp với thể trạng. Tôi cho con bú mẹ nên thời gian 6 tháng đầu, lúc nào cũng thấy đói, không thể ăn kiêng được. Tuy nhiên tôi cũng đọc nhiều tài liệu và thấy rằng việc bồi bổ quá nhiều để cho sữa tốt không cần thiết. Nhiều mẹ ở Việt Nam nhầm tưởng ăn nhiều sẽ nhiều sữa cho con. Chính vì điều này làm mẹ không những giảm được cân nặng sau sinh mà còn tăng nữa, sau này giảm xuống rất khó.Tôi nghiên cứu kỹ mình sẽ ăn gì để đủ no, đủ chất. Khi con bắt đầu cai sữa tôi cũng giảm tinh bột.

6 tháng sau khi đẻ mổ tôi bắt đầu quay lại phòng tập để tập nhẹ nhàng lấy lại sức khoẻ và vóc dáng. Tôi tập những bài tập với huấn luyện viên giúp cho cơ thể mình làm quen lại với chính các cơ đặc biệt cơ bụng khi mang bầu to không sử dụng nên mất thói quen, làm săn chắc và khoẻ các nhóm cơ cơ bản như tay, lưng, chân... giúp cơ thể không chỉ gọn gàng mà còn khoẻ hơn để chăm con tốt hơn.

Việc khó nhất là làm sau để vùng cơ bụng da và cơ được săn chắc lại thì ngoài việc giảm mỡ tôi kết hợp tập luyện trở lại để cơ và da sớm được săn chắc hơn. Đây là vấn đề khó của phụ nữ sinh con bởi nhiều phụ nữ sinh con sau nhiều năm cơ bụng vẫn bị lỏng lẻo. Đó là do không được tập tành, sử dụng đến cơ bụng để cơ bụng được săn lại. Tôi đang tập luyện và sớm chia sẻ kết quả cũng như video hướng dẫn tập cho các mẹ.

- Quy trình chăm sóc da hàng ngày của chị như thế nào?

- Đối với da mặt luôn tẩy trang thật sạch. Bước này tưởng đơn giản nhưng không đơn giản. Trước đây tôi cứ nghĩ về rửa mặt bằng sữa rửa mặt là đủ, chính vì vậy bị vấn đề về da, mụn một thời gian dài. Sau này tôi chữa da mặt xong luôn dùng dầu tẩy trang chuyên dụng để lau hết lớp trang điểm, bụi bẩn, rồi mới rửa laị bằng sữa rửa mặt.

Buổi tối sau khi rửa mặt sạch, tôi thực hiện các bước dưỡng cơ bản như: thoa toner (nước hoa hồng), serum tinh chất rồi kem dưỡng đêm hoặc ngày, kem dành riêng cho khu vực mắt. Buổi sáng thêm bước kem chống nắng trước khi trang điểm.

Còn cơ thể tôi luôn dùng kem dưỡng thể toàn thân một ngày hai lần, sáng sau khi tắm và tối trước khi đi ngủ. Cuối cùng là cố gắng đi ngủ sớm, đủ 8 tiếng, uống nhiều nước để da luôn tươi trẻ.

Hà Anh dành thời gian chăm sóc để làn da khoẻ từ bên trong.

- Ở tuổi 36, cơ thể đã có dấu hiệu lão hóa, bên cạnh việc dùng mỹ phẩm chị có bí quyết gì đặc biệt để gương mặt luôn rạng rỡ?

- Ngủ sớm và ngủ đủ. Tôi thấy rất rõ sự khác biệt của da khi nuôi con mọn không ngủ đủ giấc so với bây giờ đã quay lại giấc ngủ liền mạch, và cả sự khác nhau giữa da mặt tôi, người hay đi ngủ sớm, dậy sớm làm việc với các bạn tôi hay thích đi chơi khuya, thức khuya sau 12 giờ lướt mạng rồi ngủ đến 9.10 giờ. Tôi nghĩ nên đi ngủ trước 11 giờ và dậy lúc 7 giờ để bắt đầu một ngày mới.

- Nuôi con bằng sữa mẹ ngực sẽ chảy xệ, để giữ bộ ngực săn chắc chị làm gì?

- Khi mang thai và cho con bú bầu ngực luôn rất căng, lớn hơn bình thường 1-2 cỡ áo. Đến lúc con cai sữa, ngực xẹp xuống nhanh chóng, mất đi độ căng của da và cơ. Tôi cũng như mọi người chỉ tập luyện để ngực săn chắc hơn chứ không thể chống được chảy xệ. Nhưng nói thực, khi cho con bú, thấy con khoẻ, được gần gũi với bé, tôi cảm thấy xứng đáng lắm.

Tôi không hề có lo lắng gì về việc bị xấu đi bởi nếu thực sự xấu đi rất nhiều mà ảnh hưởng đến sự tự tin của mình thì sẽ luôn có phương pháp nâng ngực thẩm mỹ. Đây là phương pháp được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. Dĩ nhiên, nếu có làm phải nghiên cứu kỹ và tìm địa chỉ can thiệp uy tín. Sau khi sinh bé thứ hai xong, tôi sẽ sử dụng phương pháp thẩm mỹ để làm mình đẹp hơn, nên hiện tại tinh thần rất thoải mái vì có chưa đẹp cũng chỉ tạm thời thôi.

- Sau sinh, vì sao chị ít trang điểm hơn trước?

- Tôi thích trang điểm nhẹ nhàng để mình có vẻ ngoài gần gũi thân thiện với mọi người. Tôi chỉ sử dụng phấn nền để làm đều màu da, một chút má hồng cho xinh tươi, kẻ lông mày nhẹ nhàng chuốt lông mi, một chút son dưỡng bóng là có thể tự tin xinh đẹp. Từ khi có con tôi hạn chế dùng son vì rất hay hôn bé. Chỉ khi đi họp hành hay tới sự kiện, chụp hình tôi mới trang điểm đậm hơn và thoa son.

Siêu mẫu thường trang điểm tự nhiên khi đi ra ngoài và dành thời gian đến phòng tập để giữ vóc dáng cân đối.

- Trên trang cá nhân, Hà Anh thường chia sẻ những khoảng khắc thảnh thơi chứ không "đầu bù tóc rối" chăm con mọn. Chị dành thời gian cho bản thân như thế nào?

- Thời gian đầu sau sinh, tôi thấy dành thời gian chăm sóc bản thân mình thật khó vì lúc nào con cũng cần mẹ. Tôi vội vội vàng vàng tắm rửa, thoa kem dưỡng da có khi còn không kỹ. Dù bận thế nhưng trong tôi lúc nào cũng có ý nghĩ cố gắng chăm sóc cho làn da, ngoại hình của mình được tốt nhất có thể. Mỗi lần được gọn gàng, thơm tho, xinh đẹp, bản thân lại cảm thấy tự tin và có năng lượng hơn.

Người phụ nữ mới sinh con đều có tâm lý đặt nhu cầu mình đằng sau nhu cầu của con nhỏ, sẵn sàng hy sinh để dành thười giam chăm con. Nhưng một vài tháng sau sinh, tôi nhận ra rằng chăm con là một cuộc chiến trường kỳ không phải chỉ vài ngày, vài tháng. Để chăm con tốt, mẹ cần khoẻ mạnh, từ thể chất, tinh thần lẫn ngoại hình.

Khi con gái được 5 tháng tuổi, tôi dần quay lại các bước chăm sóc bản thân đều đặn mỗi ngày, đi massage mỗi tuần để dưỡng sức, cố gắng ngủ nhiều hơn, chăm sóc da và giữ chế độ ăn uống khoa học để giảm cân. Mọi thứ diễn ra dần dần nhưng có mục tiêu. Quan điểm của tôi là cố gắng dành thời gian chăm sóc mình, ít nhiều tuỳ khả năng nhưng nhất định phải có.

- Nhiều người phụ nữ sau khi sinh con vì quá bận rộn mà quên mất việc chăm sóc sắc đẹp. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ dù làm vợ rồi làm mẹ của một hay nhiều đứa con cũng đừng quên chăm sóc chính mình. Khi con gái tôi 14 tháng tuổi, nhìn mẹ ăn mặc đẹp xinh đẹp bé thích lắm, nói "Wow" và quấn quýt ôm mẹ cười thích chí. Chồng tôi thì khỏi nói rồi, thấy vợ điểm trang xinh đep cũng lật đật đi mặc áo mặc quần đẹp để sánh đôi với vợ cho tự hào.

Tôi nghĩ không nhất thiết phải "hy sinh bản thân mình" để làm chồng con hạnh phúc. Tại sao không để hạnh phúc được nhân 3, nhân 4... khi mình có thể. Phụ nữ phải đẹp chứ! Đến 80, 90 tuổi như bà nội tôi vẫn còn làm đẹp huống chi mình mới hai mấy, ba mấy. Có con đâu phải chấm dứt thanh xuân, phải trẻ tiếp, khoẻ hơn, đẹp hơn mỗi ngày.

Nha Trang

