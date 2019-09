7 nguyên tắc giúp Selena Gomez chóng giảm cân 0 Giọng ca 9x tuân thủ nguyên tắc: không ăn kiêng, duy trì tập luyện, giữ tinh thần lạc quan... để giữ thân hình săn chắc, khỏe mạnh.

Selena Gomez mang trong mình hai dòng máu Italy và Mexico nên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên. Nhờ lối sống lành mạnh, không scandal cùng khuôn mặt đáng yêu, nữ ca sĩ thu hút lượng fan lớn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cô thường xuyên khiến người hâm mộ lo lắng vì việc lên - xuống cân nặng thất thường. Nhưng việc tăng cân nằm ngoài tầm kiểm soát của giọng ca 9x do lượng corticosteroids cô phải uống để chữa căn bệnh Lupus. Sau những lần nỗ lực giảm cân, Selena đúc kết ra một số bí quyết giữ thân hình thon gọn, quyến rũ nhờ sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng - Amy Rosoff Davis.

Selena Gomez sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn nhờ kiên trì tập luyện, ăn uống khoa học.

Không leo lên cân

Huấn luyện viên Amy Rosoff chưa bao giờ buộc Selena bước lên cân bởi theo cô, con số trên chiếc cân không đáng tin cậy và ảnh hưởng tâm lý cũng như sức khỏe của mọi người. Vì vậy, Selena Gomez được khích lệ kết hợp giữa chế độ ăn và tập luyện phù hợp để có được cơ thể khỏe mạnh và thân hình gợi cảm.

Không ăn kiêng, bỏ đói bản thân

Điều này không có nghĩa là ăn uống "thả phanh", thoải mái nạp vào cơ thể những gì mình muốn. Bạn cần một chế độ ăn uống lành mạnh, tiết chế và chậm rãi. Bạn nên giảm bớt tinh bột, những thực phẩm khiến mình lên cân, thay vào đó, tăng cường ăn rau xanh, trái cây... Ngoài ra, bạn cũng không nên bỏ đói bản thân trong một thời gian dài. Điều này chỉ làm chậm lại quá trình trao đổi chất khiến cơ thể bắt đầu tích trữ chất béo thay vì sử dụng năng lượng.

Selena cố gắng tới phòng tập từ 3 đến 4 lần mỗi tuần. Thậm chí, trước mỗi tour diễn, người đẹp sẽ tập luyện cả 7 ngày trong tuần.

Bỏ thói quen mua đồ ăn nhanh

Selena Gomez từng rất thích các loại đồ ăn nhanh nhưng nhờ sự khuyến khích của huấn luyện viên Amy, nữ ca sĩ đã dần từ bỏ, chuyển sang thực phẩm nguyên chất. Amy kết hợp nhiều thực phẩm toàn phần và các thành phần hữu cơ tốt cho sức khỏe với thực đơn như sau:

- Bữa sáng lành mạnh với trứng, xúc xích Tây Ban Nha, bơ, gạo và đậu hoặc sữa chua Hy Lạp với đủ chất béo.

- Bữa trưa là món salad đủ năng lượng gồm gà tây, bơ, đậu, giấm rượu vang đỏ tự chế, dầu ô liu, mù tạt và nước chanh.

- Bữa tối: một bát Teriyaki với dưa chuột, cá hồi hoặc thịt gà, bơ và sốt teriyaki lên cơm hoặc sushi. (Teriyaki là một phương pháp chế biến được sử dụng trong ẩm thực Nhật Bản, theo đó thức ăn được hun hoặc nướng trong khi được phết nước sốt với thành phần chủ yếu là xì dầu, mirin và đường).

Kết hợp các bài tập thể dục

Selena kết hợp nhiều bài tập với nhau như cardio, pilates, yoga, chạy hay đi bộ... để tránh sự nhàm chán. Theo cô, việc phối hợp các bài tập, làm mới mỗi ngày là cách giữ cho các cơ năng động, cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh. Ngoài ra, giọng ca 9x còn cùng huấn luyện viên riêng thay đổi môi trường tập luyện để tạo thêm hứng thú.

Giãn cơ thường xuyên

Huấn luyện viên Amy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc co giãn gân cốt vào những ngày không tập luyện. Vì vậy, thỉnh thoảng, Selena sẽ thực hiện một buổi giãn cơ kéo dài. Việc này giúp cải thiện tuần hoàn máu, tránh bị căng thẳng, tăng sức mạnh của cơ và sự dẻo dai.

Giọng ca 9x dành thời gian co giãn gân cốt với huấn luyện viên riêng vào những ngày không tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai.

Uống thật nhiều nước

Nước luôn cần thiết cho cơ thể, đó là lý do các chuyên gia hay bác sĩ luôn khuyên bạn cần đảm bảo uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Nước uống không chỉ giúp duy trì lượng pH ổn định, đào thải độc tố, hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà còn cung cấp độ ẩm cho làn da, giúp da luôn tươi sáng, khỏe mạnh.

'Nuôi dưỡng' thể xác lẫn tâm hồn

Theo Selena Gomez, nhiều người thường chỉ chú trọng tới việc tập luyện hay chế độ ăn uống mà quên mất cần phải chăm sóc cả tâm hồn. Sự căng thẳng, mệt mỏi trong suy nghĩ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Vì vậy, giọng ca Come & Get it khuyên mọi người nên suy nghĩ tích cực, sống lạc quan, vui vẻ để luôn tràn đầy năng lượng và sự tự tin.

Hải My