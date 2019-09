6 nghề lương cao cho người học trang điểm chuyên nghiệp 0 Tùy vào sở thích, kỹ năng, bạn có thể thực hiện công việc của chuyên gia trang điểm cho sao, cô dâu, người mẫu hay các sự kiện...

Ngành công nghiệp làm đẹp ngày càng phát triển rực rỡ. Trở thành một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp là cơ hội cho nhiều người yêu thích làm đẹp. Theo Merryformoney, thu nhập trung bình của một chuyên gia trang điểm tự do là từ 35.000-45.000 USD trong khi những người được săn đón nhiều trong nghề có thể đạt tới 75.000 USD mỗi năm.

Một số người cho rằng, chỉ cần học trang điểm chuyên nghiệp, bạn có thể thực hiện cho hầu hết các trường hợp, nhưng thực tế mỗi người có một thế mạnh, bộc lộ được tài năng và sự sáng tạo nhất của mình trong một lĩnh vực trang điểm riêng. Điều đó phần nào đưa bạn tới những lựa chọn nghề nghiệp cụ thể trong ngành.

Chuyên gia trang điểm cho người nổi tiếng

Làm việc cùng người nổi tiếng mang lại nhiều cơ hội và tiếng tăm cho các nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp. Đó không chỉ là tài năng, là đam mê, là sự cống hiến mà còn là may mắn. Khi làm việc, bạn phải tự tạo lập các mối quan hệ, phát triển chúng để tìm kiếm cơ hội.

Cặp đôi trang điểm làm tóc Quân - Pu makeup cho người mẫu, diễn viên Thái Lan Lukkade Metinee.

Để trở thành chuyên gia trang điểm cho người nổi tiếng, bạn còn phải tìm hiểu kỹ về khách hàng của mình, gu ăn mặc, chọn cho họ phong cách make-up và làm tóc hợp nhất. Ngoài ra, trong giới làm nghề make-up cho người nổi tiếng cũng có những quy tắc, những điều tối kỵ mà bạn buộc phải tuân theo.

Chuyên viên trang điểm cho show diễn, sự kiện của thương hiệu

Thực hiện trang điểm cho các nhân vật tại sự kiện nghĩa là bạn sẽ làm việc chặt chẽ với một người mẫu, nhiếp ảnh gia hoặc một công ty thương hiệu hoặc sản phẩm. Trong phát triển thương hiệu, bạn sẽ được yêu cầu tuân theo sự chỉ đạo của người đại diện, người sẽ cho bạn biết diện mạo mà bạn sẽ tạo ra bằng cách sử dụng các sản phẩm mà họ muốn giới thiệu. Khi bạn làm việc với một nhiếp ảnh gia, họ có thể có một cái nhìn cụ thể mà họ đang cố gắng chụp và bạn sẽ được yêu cầu tạo ra diện mạo và phong cách.

Đây là một nghề nghiệp đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian kết nối với các nhiếp ảnh gia, người mẫu và nhà sản xuất để thể hiện kỹ năng trang điểm của bạn và mức độ linh hoạt với thời gian và sự sáng tạo. Điểm cộng của nghề này là các tác phẩm của bạn có thể được xuất hiện trên phương tiện truyền thông.

Chuyên gia trang điểm cô dâu

Nghề trang điểm cô dâu là một thị trường ngách hấp dẫn cho các nghệ sĩ trang điểm tự do. Ngày nay, hầu hết các cô dâu đều muốn và cần một chuyên gia giúp họ có vẻ ngoài ấn tượng trong ngày trọng đại của cuộc đời. Chuyên viên trang điểm cô dâu không chỉ là người hiểu rõ các cách thức cơ bản của trang điểm để ứng dụng vào từng phong cách của cô dâu mà còn phải là người nắm bắt những phong cách makeup hiện có trên thị trường.

Trang điểm kết hợp làm tóc cho cô dâu là nghề được săn đón. Ảnh: MB

Thời gian học các khóa học trang điểm cô dâu thường không mất nhiều thời gian, chỉ vài tháng. Theo đó, bên cạnh kiến thức nền cơ bản như chọn mỹ phẩm phù hợp với từng loại da, kỹ thuật trang điểm cơ bản cho mắt, môi, mũi, các cách tạo khối, che khuyết điểm nhờ mỹ phẩm... bạn sẽ học nâng cao kỹ thuật dành riêng cho makeup cô dâu và cập nhật các phong cách hiện thịnh hành.

Sau khi tốt nghiệp, một chuyên viên trang điểm cô dâu chuyên nghiệp có thể kiếm thu nhập trung bình 7-10 triệu đồng mỗi tháng chưa kể làm thêm ngoài giờ.

Chuyên viên trang điểm tại các salon và spa

Làm việc trong tiệm hoặc spa là một cách để khởi đầu sự nghiệp như một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Bạn sẽ làm việc cùng với các chuyên gia thẩm mỹ và các chuyên gia trong ngành khác để xây dựng phong cách trang điểm cho riêng mình. Làm việc trong môi trường này mang đến cho bạn cơ hội thể hiện các kỹ năng với lượng khách hàng ổn định.

Lương của chuyên viên trang điểm tại các tiệm thường phụ thuộc nhiều vào tay nghề kỹ năng, thời gian làm việc. Nếu là một người mới ra nghề, bạn sẽ nhận mức cơ bản đủ sống, nhưng nếu đam mê yêu thích và chịu khó, sau một thời bạn trở thành một kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mức lương của bạn sẽ cao hơn.

Chuyên viên trang điểm sân khấu

Trang điểm sân khấu là trang điểm nâng cao và sẽ yêu cầu bạn phải phóng đại các tính năng của diễn viên để khán giả ngay cả ở hàng sau cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt và các đặc điểm trên khuôn mặt của họ. Một nhà hát có thể rất lớn, vì vậy bạn cần phải học cách làm cho đôi mắt trông to hơn, má để trông hồng hào hơn và đường viền nặng nề để làm nổi bật nét mặt tự nhiên của diễn viên. Bạn cũng có thể được yêu cầu trang điểm đặc biệt hơn để tạo vẻ ngoài cho hiệu ứng ấn tượng.

Mở lớp đào tạo makeup cá nhân

Nhu cầu làm đẹp, trang điểm cá nhân của giới trẻ ngày càng lớn. Nếu là người có kinh nghiệm, bạn có thể mở một lớp dạy makup cá nhân nhỏ. Để làm được điều đó, bạn phải tìm được mặt bằng, có thể là nhà riêng hoặc một tiệm nhỏ, tiếp đó là đầu tư trang thiết bị cần thiết như bàn, ghế, gương và quan trọng là đồ nghề, dụng cụ, mỹ phẩm tốt.

Lớp học makeup cá nhân nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Quan trọng hơn, bạn phải được học một khóa đào tạo dạy nghề trang điểm để có những kiến thức nền, kết hợp với sự sáng tạo của bản thân để mang đến cho người học những kiến thức làm đẹp bổ ích.

