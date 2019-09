5 trường hợp đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Từ một cô gái trông già hơn cả chục tuổi so với tuổi thật, Phan Thị May (Nam Định) bất ngờ trở thành người mẫu ảnh sau khi tham gia show truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ. Ban giám khảo chương trình đánh giá, Phan Thị May "lột xác" xuất sắc với combo chỉnh hàm hô, trượt cằm V-line, nâng mũi cấu trúc 4D, bấm mí Multi Point và cấy mỡ mặt Nano Fat. Cô nhận giải Á quân của chương trình. Những ngày đầu sau quá trình "vịt hóa thiên nga", May vẫn không dám tin vào sự thật. Có những sáng ngủ dậy, cô tự nhéo mặt mình xem là thật hay mơ.