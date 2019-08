3 cuộc thi làm đẹp năm 2019 cho tín đồ makeup Việt 0 'Make-up Transformation' diễn ra từ ngày 26/8 đến 21/9, là một trong những cuộc thi dành cho những người đam mê nghệ thuật trang điểm.

"Make-up Transformation" - Cuộc dạo chơi của sắc màu

Makeup Transformation - Cuộc dạo chơi của sắc màu diễn ra từ 12h ngày 26/8 đến 12h ngày 21/9, với tổng giá trị giải thưởng đến 500 triệu đồng cùng cơ hội gặp gỡ, hợp tác với các chuyên gia trang điểm, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Đối tượng tham dự cuộc thi là các thợ trang điểm tự do và độc giả Ngoisao.net yêu thích, có chuyên môn về trang điểm. Mỗi người có thể gửi nhiều bài thi, được thể hiện dưới hình thức video kèm hình ảnh và mô tả về ý tưởng. Ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh xuất sắc dự chung kết, trổ tài trang điểm trực tiếp trên sâu khấu triển lãm làm đẹp "Ngoisao Beauty Expo". Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/10 tại khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Những cuộc thi trang điểm sẽ là nơi để bạn trổ tài kỹ thuật make-up cũng như sự sáng tạo nghệ thuật. Ảnh: Alfrankensense.

PMU Universe Award 2019

Cuộc thi chuyên ngành làm đẹp PMU Universe Award 2019 diễn ra vào ngày 3/8 vừa qua, gồm nhiều cuộc tranh tài như nối mi, trang điểm, trang trí móng tay; tạo kiểu tóc; phun xăm. Trong đó, phần thi trang điểm với chủ đề "Universe Makeup Challenge" lấy cảm hứng từ vũ trụ, dải ngân hà thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh tham dự và khách mời. Tạo hình của các nhân vật cho thấy sức sáng tạo không giới hạn của các makeup artist.

Ban giám khảo The Best Artist Award 2019 là những chuyên gia trang điểm kỳ cựu như Thanh Phan - Chuyên gia đào tạo - Nhà sáng lập và giám đốc PRO Academy; Miên Thảo - nghệ sĩ body painting - Nhà sáng lập và giám đốc Mineral Spa, Do Phuoc Loi - chuyên gia trang điểm, Huynh Thanh Trung - nghệ sỹ Body Painting kiêm nhiếp ảnh gia, Kim Tuyến - chuyên gia trang điểm - Nhà sáng lập và giám đốc học viện Kim Tuyến, Nguyễn Minh Quân - chuyên gia trang điểm Quân & Pu Academy. Chương trình được tổ chức bởi Kevin Le Academy.

Thí sinh Nguyễn Thị Bảo Như dự thi PMU Universe Award 2019 với ý tưởng Người giám hộ thời gian, kết nối ranh giới giữa ngày và đêm.

Beauty Contrast – Biến hóa phong cách

Cuộc thi "Makeup biến hóa - Beauty Contrast" là thử thách makeup với hai phong cách đối lập. Cuộc thi diễn ra từ đầu tháng 3, thu hút hơn 150 bài dự thi, hàng trăm nghìn lượt likes, shares và comments. Các thí sinh tham dự sẽ make-up biến hóa với hai kiểu trang điểm tự lựa chọn, sau đó đăng ảnh lên cộng đồng Nghiện Makeup và kêu gọi những lượng bình chọn.

Tổng trị giá giải thưởng hơn 30 triệu đồng, trọn bộ trang điểm chuyên nghiệp Beauty Contrast gồm đầy đủ từ nền – mắt – môi, đa dạng tông màu cũng như sắc độ giúp các tín đồ make-up thỏa sức biến hóa phong cách. Ngoài ra, chương trình còn có thêm 10 giải khuyến khích là một thỏi son lì Lip Cut Rouge Velvet trị giá 470.000 đồng/thỏi dành cho 10 bạn có bài dự thi ấn tượng.

Hải My