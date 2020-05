Vườn hoa Hà Lan phát thông điệp 'hẹn mùa sau' 0 Người nông dân ngắt bỏ hoa tulip, tạo thành dòng chữ 'See you next year' cùng một trái tim khổng lồ.

Dù đang vào mùa cao điểm hoa nở rộ, những cánh đồng hoa ở Hà Lan đã buộc phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Không vị khách nào có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những cánh đồng hoa tulip rực rỡ sắc màu dưới nắng hè như mọi năm. Các trang trại hoa cũng phải chịu tổn thất nặng nề khi không có khách du lịch. Tuy nhiên, nông trại Daffodils vẫn có cách gửi đi thông điệp tích cực cho những du khách thân quen của mình.

Trang trại hoa Daffodils Hà Lan và Công ty du lịch Tulips ở Hà Lan đã cùng nhau thực hiện một tác phẩm khổng lồ tại vườn hoa, với thông điệp được gửi đi là "See you next year" (Hẹn bạn năm sau) để gửi tới tất cả những ai đã buộc phải huỷ bỏ kế hoạch du lịch của mình vì dịch bệnh. Người nông dân trồng hoa đã tạo dòng chữ này trên luống hoa tulip trắng. Còn một hình trái tim khổng lồ được tạo trên những luống hoa tulip đỏ rực, mang đến hình ảnh nổi bật, đặc biệt là khi nhìn từ trên cao.

Hàng năm, khi hoa tulip nở đỉnh điểm, người nông dân Hà Lan thường phải ngắt bỏ phần bông hoa phía trên để giúp cây có thể sinh trưởng, tiếp tục ra hoa vào sang năm. Năm nay, việc này vẫn được thực hiện như thông lệ nhưng được những người nông dân sáng tạo, trở thành một thông điệp ý nghĩa hơn. Phần chữ và viền trái tim được tạo bằng những bông hoa bị ngắt ngọn.

Nông trại Daffodils, một trang trại thuộc sở hữu gia đình ở Noordwijkerhout, Hà Lan, đã đóng cửa cho mùa này. Đây là một trong vô số địa điểm du lịch trên khắp thế giới đã bị đóng cửa do sự lây lan của coronavirus. Nhưng chủ sở hữu muốn cho mọi người biết rằng họ vẫn sẽ làm việc chăm chỉ, chờ đón du khách quay trở lại vào năm sau.

Dự án này được thực hiện trên những luống hoa có chiều dài 45m và mất 5 giờ để hoàn thành chúng. Sau đó, chủ vườn hoa ghi lại hình ảnh bằng flycam và đăng lên Facebook chính thức của nông trại này như một lời động viên tới du khách.

"Do Covid-19, kế hoạch du lịch của các bạn đã phải thay đổi. Chúng tôi biết nhiều người đã lên kế hoạch đến Hà Lan để ngắm hoa tulip nở. Thật không may, điều này không thể thực hiện trong năm nay. Tuần này, gia đình Daffodils ở Hà Lan đã tạo ra một thông điệp để gửi đến những ai yêu hoa. Bạn có thể nhớ Hà Lan nhưng chúng tôi cũng rất nhớ các bạn. Hy vọng điều này có thể mang tới cho bạn một ngày mới tươi sáng và chúng tôi mong có thể gặp lại bạn ở Hà Lan vào năm sau", bài viết ghi.

Hà Nguyên (Theo Insider)