Vui chơi tại 'Lễ hội mặt trời mọc' ở Sun World Halong Complex

Nhân dịp lễ hội, Sun World Halong Complex tung ưu đãi lớn với combo vui chơi 3 công viên chỉ 700.000 đồng, hai công viên Rồng và Nước chỉ 500.000 đồng, giảm tới 30% so với giá mua lẻ từng công viên. Bạn cũng được hưởng mức giảm tới 50% so với thông thường nếu mua vé vui chơi hai công viên Rồng và công viên Nước vào khung giờ vàng (17h - 19h). Thời hạn áp dụng hai chương trình trên kéo dài tới 5/9. Từ nay tới 4/8, du khách khi mua vé tham quan Sun World Halong Complex sẽ nhận một phiếu bốc thăm với cơ hội trúng một giải đặc biệt là 1 cặp vé máy bay khứ hồi Nhật Bản, 5 cặp vé máy bay khứ hồi nội địa, 50 giải voucher công viên Sun World, tổng trị giá lên đến 200 triệu đồng. Chương trình bốc thăm sẽ diễn ra vào 20h, ngày 4/8 tại ga Mặt Trời - Cáp treo Nữ Hoàng để chọn ra khách hàng may mắn nhất.