Vừa khám phá, vừa tận hưởng Valentine ở Chiang Mai

Ngắm hoa anh đào

Không cần phải chờ đến mùa xuân Nhật - Hàn, bạn vẫn có thể ngắm rừng đào ở Chiang Mai dịp đầu năm - khi thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu tạo điều kiện tốt cho hoa đào nở rộ. Điểm thưởng hoa đẹp nhất là Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp trên cao nguyên Baan Khun Chang Kian, thuộc trường đại học Chiangmai. Hoa trồng tự nhiên trên đồi, xen kẽ với cảnh núi non tạo nên cảnh đẹp như một bức tranh. Lễ hội Hoa anh đào cũng thường được tổ chức từ cuối tháng 1 đến tháng 2 hằng năm, thu hút hàng nghìn du khách về đây du xuân.

Đường đi không dễ dàng, có những đoạn rất hẹp, ổ gà buộc bạn phải vững tay lái nếu tự đi xe máy. Mặt đường cũng không trải nhựa nên nếu gặp mưa thì dễ trơn trượt. Đi nhóm đông, bạn có thể bắt taxi từ trung tâm thành phố đến trung tâm nghiên cứu rồi đi bộ cho tiện.

Khám phá phố cổ và chùa ở Chiangmai

Thuê một chiếc xe đạp dạo quanh phố cổ cũng thú vị không kém. Thành cổ xây theo hình vuông, thông thường, người ta bắt đầu khám phá từ cổng Tha Phae để đến những điểm bên trong. Khu vực này tập trung nhiều chùa tháp xây theo kiến trúc chùa chiền ở miền Bắc Thái Lan. Bạn cũng có thể đi bộ bởi dịp đầu xuân thời tiết khá mát mẻ.

Chùa Trắng Wat Rong Khun là một trong những công trình kiến trúc độc đáo ở Thái Lan. Toàn bộ ngôi chùa đều được sơn trắng, tượng trưng cho sự thanh khiết của Phật giáo. Nhiều chi tiết, đường nét điêu khắc tinh xảo khiến bạn như đang bước vào một thế giới khác. Tòa nhà duy nhất trong khuôn viên chùa được sơn vàng là nhà vệ sinh.

Công trình phía trước chùa gây tò mò cho du khách, được lý giải rằng sau khi bước qua cầu luân hồi, hai bên là những cánh tay với lên, tượng trưng cho sự đau khổ, ham muốn thế tục thì mới đến được cổng thiên đường để tái sinh. Khách du lịch đến Wat Rong Khun thường cầu may mắn, vạn sự như ý, nhất là vào dịp đầu năm.

Chợ đêm

Cũng như nhiều thành phố khác của xứ chùa vàng, đến Chiang Mai bạn không thể bỏ qua đặc sản chợ đêm. Tại đây, bạn có thể thưởng thức tất tần tật những món ăn đặc trưng của miền núi phía Bắc, trong đó có món thịt bò đập jin tup ướp đậm đà chiếm trọn cảm tình của du khách. Thịt nướng trên than có độ giòn, đập dẹp lại, dùng làm món nhắm chung với bia lạnh. Còn nếu bạn muốn tìm một bó hoa tặng người yêu thì chợ hoa Tom Lanyai là gợi ý dành cho bạn. Chợ mở cửa 24/7, là vựa hoa lớn nhất Chiang Mai, giá cả rẻ mà đẹp.

Địa chỉ: Chợ đêm Ploen Rudee, chợ đêm Anusarn, chợ hai bên đường Chang Klan...

Bữa tối lãng mạn

Chiang Mai không thiếu những nhà hàng decor đẹp, lãng mạn dành cho các cặp đôi. Nếu túi tiền rủng rỉnh thì nhà hàng trong các resort sang trọng là lựa chọn lý tưởng. Bạn có trọn không gian riêng dành cho hai người với đồ ăn được làm theo yêu cầu của khách hàng, chất lượng phục vụ khá ổn mà so với những điểm du lịch khác ở Thái Lan thì giá không quá chát. Nên đặt bàn trước khi đến cho chắc ăn.

Địa điểm gợi ý: The Valley Coffee by Lanna Resort, Sala Mae Rim - Four Seasons Resort Chiang Mai, Paak Dang...

Diệp Tử