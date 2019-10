Vợ chồng rich kid Giang Lê thường du lịch sang chảnh

Giang Lê không chỉ thích chụp ảnh mà còn rất hâm mộ những nơi có đồ ăn ngon và luôn chọn ra những nhà hàng ưng ý nhất mỗi khi đi du lịch. Nhà hàng Thalami được cô nàng nhận xét là "best food best view with the best buddy" (món ngon nhất ở nơi có view đẹp nhất, cùng người thân yêu nhất). Nhà hàng Thalami nằm ở vị trí trung tâm nhất của Oia, Santorini nên luôn trong tình trạng "cháy bàn" từ trưa đến nửa đêm. Nhà hàng phục vụ các món ăn ẩm thực Hy Lạp truyền thống, đặc biệt là các món hải sản tươi sống và rượu vang địa phương.