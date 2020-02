Vị trí ít nguy cơ lây virus corona trên máy bay 0 Máy bay là môi trường nguy hiểm lây lan nCoV. Chọn chỗ ngồi thích hợp cũng là một trong những cách để đảm bảo sức khỏe bản thân.

Virus nCoV, hay còn có tên gọi khác là corona hoặc virus viêm phổi Vũ Hán, đang là nỗi sợ hãi của phần lớn những người sử dụng các phương tiện công cộng ở châu Á. Đã có một số báo cáo về việc những người đi chung chuyến bay và xe bus có dấu hiệu của việc lây lan virus chết người này. Do đó, hiện giờ, rất nhiều người đã hoãn, hủy các chuyến bay và tàu của mình để bảo đảm sức khỏe. Nếu buộc phải sử dụng máy bay, bạn cũng có cần phải lưu ý rất nhiều điều.

Ngoài ra, một số người cũng băn khoăn rằng liệu trên máy bay còn cách phòng chống nào khác như chọn chỗ ngồi hợp lý hay không. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, virus nCoV có thể lây lan trong bán kính từ 2m đến 10m thông qua các giọt bắn của người bệnh khi tiếp xúc, nói chuyện. Các chuyên gia cũng khuyến cáo hành khách ngồi cách khoảng 2 hàng ghế với những người nghi nhiễm nCoV cần phải kiểm tra y tế và cách ly nếu cần.

Máy bay là môi trường có nhiều nguy cơ lây lan corona. Ảnh: Jc Gellidon

Tuy nhiên, nếu ngồi trên chuyến bay, không thể xác định ai mà người đang mang trong mình mầm bệnh bởi virus nCoV có thể lây lan ngay cả khi chưa phát bệnh. Hơn nữa, thời gian ủ bệnh tối đa lên tới 14 ngày. Do đó, chọn vị trí ngồi thích hợp cũng là một phương pháp để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Dù cách làm này không phải là cách tối ưu, có thể ngăn ngừa hiệu quả, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc, ít nhất nhất cũng có thể làm giảm đi sự căng thẳng, lo lắng của hành khách.

Theo nghiên cứu của Đại học Emory (Mỹ), vị trí an toàn nhất trên máy bay vào thời điểm này là các chỗ ngồi gần cửa sổ. Lý do là những người ngồi ở đây giảm được 50% tiếp xúc với hành khách bên cạnh do chỉ ngồi cạnh một người. Những người ngồi sát cửa sổ cũng thường ít di chuyển vì chỗ ngồi bất tiện, do đó, giảm được nguy cơ tiếp xúc với người khác. Chỉ có 43% hành khách ngồi gần cửa sổ cho biết họ có rời khỏi chỗ của mình, trong khi tỷ lệ này ở người ngồi gần lối đi là 80%, đặc biệt là trong những chuyến bay dài và mệt mỏi.

Ảnh: Patrick Tomasso

Theo một cuộc kiểm tra của FlyHealthy, dựa trên sự quan sát hành vi của khách du lịch và phi hành đoàn hàng không tại Mỹ, những người ngồi trong cửa sổ ít gặp phải những người có khả năng bị nhiễm bệnh. Các bệnh đường hô hấp, trong đó có nCoV lây qua nước bọt, giọt bắn và chất nhầy. Chúng có thể lây qua đường tiếp xúc với người ho hoặc hắt hơi. Các giọt bắn cũng có thể dính vào khay ăn, tay vịn, bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Vị trí ngồi ở giữa kém an toàn hơn khi ngồi gần 2 người. Tuy nhiên, ngồi ở lối đi, bạn sẽ tiếp xúc với nhiều người và vật dụng hơn cả, trong đó có tiếp viên hàng không, những vị khách khác, có nguy cơ cầm, chạm vào xe đẩy đồ ăn...

Dù vậy, chọn chỗ ngồi cũng chỉ là một biện pháp tình thế. Cách tốt nhất là luôn có thói quen rửa kỹ bàn tay bằng xà phòng, chất khử trùng sau khi chạm vào bề mặt. Bạn cũng nên hạn chế chạm vào miệng, mắt và mũi.

Nguyên Chi (Theo Abc14News)