Vì sao ông Trump vẫn có sức khỏe tốt dù thói quen ăn uống phản khoa học

Sở thích thức ăn nhanh của Tổng thống Mỹ đã không còn mới lạ với nhiều người. Bên cạnh đó, ông còn là người có thói quen ăn uống phản khoa học như bỏ bữa sáng, ăn tối nhiều... và trong tình trạng tiền béo phì (BMI = 29,9 - năm 2018) suốt nhiều năm. Tuy nhiên bác sĩ Nhà trắng Ronny Jackson vẫn đánh giá ông Trump có sức khỏe tốt, thậm chí "có thể sống đến 200 tuổi nếu chăm tập thể dục" bởi một số nguyên tắc khác, đặc biệt không rượu, bia và thuốc lá.

Trump xếp hàng chờ mua thức ăn nhanh.

Thói quen xấu

Một trong những thói quen không tốt của Trump là ông không thích bữa sáng - bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Năm 2016, ông chia sẻ với tờ People rằng thường bỏ bữa sáng và nếu buộc phải ăn thì ông chọn thịt xông khói và trứng - bữa sáng phổ biến của người Mỹ. Thịt xông khói làm chín vừa, còn trứng phải chín kỹ. Ngoài ra ông còn thích ngũ cốc nhưng chúng phải được sản xuất tại Mỹ và bánh muffin.

Ông cũng ăn bữa trưa rất ít vì nếu ăn trưa quá no thì dễ khiến bạn làm việc kém hiệu quả vào buổi chiều. Thay vào đó, Trump ăn rất nhiều vào buổi tối, như bù cho một ngày ăn uống hành khất của mình. Bữa ăn thường là chiếc pizza cỡ bự, khoai tây chiên hay thức ăn nhanh mua từ thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ, bởi ông tin rằng đồ ăn có thương hiệu thì an toàn, chuẩn vệ sinh hơn những cửa tiệm không rõ nguồn gốc. Khẩu phần ăn lúc này có thể lên đến 2.430 calo, tương đương số calo mà một người trưởng thành cần phải nạp cho cả một ngày.

Nguyên tắc tốt

Người đứng đầu nước Mỹ thích ăn đồ ăn được làm chín kỹ. Kể cả món bít tết cũng phải được làm chín kỹ (well-done) dù rằng các đầu bếp nổi tiếng như Gordon Ramsay đều khuyên rằng bạn nên hạn chế ăn bít tết chín kỹ vì bất kỳ loại thịt dù thượng hạng đến cỡ nào đi chăng nữa đều bay hết mùi vị khi nấu quá chín. Tuy nhiên, đồ sống và đồ nấu chín vừa vẫn tiềm ẩn khả năng nhiễm bệnh, còn đồ chín kỹ thì an toàn hơn, dù đôi khi chúng không mấy ngon lành.

Donald Trump uống nước ngọt trong khi những vị khách khác dùng rượu trong một sự kiện.

Mỗi ngày, Tổng thống Mỹ chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng ông không bao giờ uống cà phê và trà để tỉnh táo vì không thích caffeine. Đây là những thứ có thể tạm thời giúp bạn tăng khả năng ghi nhớ, sáng suốt nhưng chúng dễ gây nghiện và nếu dùng quá liều thì sẽ gây nhiều tác hại như mệt mỏi, nóng giận, thiếu năng lượng, thậm chí là tử vong.

Bên cạnh đó, Trump không ăn vỏ bánh pizza dù là người cuồng pizza bởi ông cho rằng giảm bớt lượng tinh bột trong vỏ bánh sẽ giúp ông giảm cân phần nào. Đây cũng là một trong những lý do mà ông thường dùng dĩa ăn pizza để tách phần trên của bánh ra khỏi đáy, chừa lại lớp vỏ. Nhờ vậy mà giảm được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Đặc biệt, dù xuất thân từ một thương nhân, chuyên đi tiếp khách, tiệc tùng nhưng Trump tuyệt đối kiêng rượu bia. Năm 2015, ông nói trong một cuộc họp rằng mình không bao giờ uống rượu. Ông thậm chí còn kêu gọi các bậc cha mẹ khuyến khích con cái nên tránh xa đồ uống có cồn và ma túy. Lý do đằng sau nguyên tắc này là anh trai ông, Fred Trump Jr. là người nghiện rượu dẫn đến tình trạng sức khỏe tồi tệ do uống quá nhiều. Theo Donald Trump, anh trai ông bắt đầu uống nhiều rượu khi học đại học, sau đó không thể ngừng cho đến lúc ra đi mãi mãi. Ông Fred thường xuyên khuyên Trump rằng đừng bao giờ uống rượu, và ông đã nghe theo lời khuyên đó, cùng với việc không bao giờ đụng vào một điếu thuốc lá. Jackson cho rằng đây là một trong những lý do mấu chốt giúp vị Tổng thống này có sức khỏe tốt đáng kinh ngạc với thói quen ăn uống không mấy lành mạnh của mình.

Vi Yến