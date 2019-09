Vì sao luôn phải check in khách sạn sau 14h 0 Du khách luôn phải nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h, vì khách sạn dùng khoàng thời gian ở giữa để thực hiện nhiều việc.

Đa số các khách sạn đều quy định giờ check in (nhận phòng) là 14h hoặc muộn hơn. Giờ check out (trả phòng) luôn được quy định trước 12h. Tiền phòng sẽ được tính tối đa từ 14h hôm trước đến 12h hôm sau. Quy định bất thành văn này được áp dụng trong ngành khách sạn ở khắp nơi trên thế giới, từ khách sạn sang trọng tới nhà nghỉ bình dân.

Phần lớn khách sạn quy định du khách phải trả phòng trước 12h và nhận phòng sau 14h. Ảnh: Shutter Stock

Theo nghiên cứu, phần lớn du khách tìm đến khách sạn để ngủ nghỉ qua đêm. Tính theo giờ hành chính (từ sáng đến chiều tối) có thể phù hợp với giờ làm việc của nhân viên nhưng lại không thuận tiện cho du khách. Do đó, giờ check out được lựa chọn là 12h trưa hoặc sớm hơn. Thời gian này phù hợp để du khách thức dậy, dọn đồ và ăn nhẹ trước khi trả phòng. Các nhà nghỉ bình dân dạng hostel hay dạng con nhộng sẽ có giờ check out sớm hơn - khoảng 11h - vì lượng khách của những cơ sở này khá đông. Nếu nhiều khách cùng trả phòng một lúc, khách sạn sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Giờ nhận phòng của khách tiếp theo được quy định là 14h hoặc muộn hơn nhưng không quá 16h. Khoảng thời gian ở giữa ít nhất phải là 2 giờ để thực hiện nhiều công việc. Đầu tiên là hoàn tất check out cho khách cũ. Nhân viên khách sạn sẽ cử người kiểm tra phòng xem có hư hại, mất mát gì không; hoặc có đồ ăn nào mà khách đã sử dụng cần phải tính tiền hay không. Sau đó, khách sạn sẽ hoàn tất thanh toán rồi trả lại khách giấy tờ tùy thân và tiền đặt cọc (nếu có).

Công đoạn tiếp theo là dọn phòng. Trong trường hợp có khách thuê ngay tiếp theo, nhân viên dọn phòng phải tiến hành công việc này một cách nhanh chóng mà vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ. Thời gian dọn phòng nhanh nhất là 15 phút, tùy theo tình trạng của căn phòng.

Nhân viên sẽ phải hút bụi toàn bộ căn phòng, kiểm tra rèm, giũ bụi, thay chăn ga gối đệm, lau sạch các bề mặt như bàn, ghế, kệ và thay mới hoặc đổi các loại cốc, chén, ly trong phòng. Theo nguyên tắc, phòng tắm - nơi bẩn nhất - sẽ được lau dọn sau cùng với các hạng mục: gương, bồn rửa mặt, bồn tắm, bồn cầu. Ngoài ra, nhân viên cũng sẽ phải kiểm tra chức năng của các thiết bị trong phòng như tivi, điều hòa, bình nóng lạnh... thật kỹ càng trước khi hoàn tất công việc để phục vụ khách mới.

Quy trình dọn phòng tiêu chuẩn. Video: Career One Stop

Với những khách check in sớm và check out muộn, công việc của nhân viên khách sạn sẽ phiền phức hơn. Do đó, du khách phải chi trả thêm tiền cho khoảng thời gian này. Thông thường, trả phòng muộn dưới 3 tiếng, bạn bị tính thêm 30% giá phòng, muộn từ 3 tiếng trở lên là 50% giá phòng. Còn sau 18h, tiền phòng sẽ bị tính là 100%. Nhiều khách sạn áp dụng quy định trả phòng muộn một tiếng thì không tính phí.

Còn với nhận phòng, nếu check in từ 5h đến 9h, du khách sẽ bị tính thêm 50% tiền phòng hôm đó; sau 9h là 30%. Tuy nhiên, không phải khách sạn nào cũng chấp nhận gia hạn ngay cả khi khách chấp nhận trả phí, vì không đủ số phòng.