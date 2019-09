Vì sao không nên rung chuông trong quán bar ở Pattaya? 0 Thái LanRung chuông trong quán bar đồng nghĩa với việc bạn phải 'bao' đồ uống cho tất cả khách lẫn nhân viên có mặt lúc đó.

Mới đây, một người đàn ông Oman đến quán bar trên đường Na Klua ở Pattaya cùng bạn gái người Thái. Trong lúc uống, anh ta đã rung chuông khoảng 20 lần, kết quả là nhận hóa đơn 53.000 baht (khoảng 40,8 triệu đồng) cho buổi tiệc. Đã cố giải thích mình không biết gì về quy định này, nhưng chủ quán không chấp nhận và họ phải gặp cảnh sát để phân xử. Sau 30 phút đàm phán, kiên quyết không chịu chi số tiền lớn, vị khách đã phải trả 14.500 bath (hơn 10 triệu đồng), cái giá quá đắt so với vài ly nước uống trong một quán bar.

Ảnh minh họa một quán bar ở Pattaya.

Lâu nay, hầu hết quán bar ở Pattaya tồn tại một truyền thống là bên trong treo vài cái chuông trông rất bình thường nhưng mang "uy lực" lớn bởi khi ai đó rung chuông có nghĩa là họ sẽ bao hết cả quán, từ nhân viên đến khách đang có mặt ngay lúc đó, không ai khác can thiệp được. Nếu may mắn như vị khách người Oman, bạn có thể thương lượng giảm mức tiền sau khi trải qua một hồi đôi co ở sở cảnh sát. Ngược lại, bạn buộc phải tuân thủ quy định nếu không muốn gặp rắc rối.

Trên các diễn đàn du lịch, không ít người chia sẻ mình từng rơi vào trường hợp oái ăm này và cho rằng đây là một kiểu lợi dụng khách hàng đang say xỉn, mất kiểm soát vì hơi men dẫn đến phải trả một khoảng tiền không hề nhỏ. Thế nhưng, kể cả cảnh sát lẫn dân địa phương đều xem rung chuông trong quán bar là văn hóa và khuyên bạn nên tránh xa nếu không "chịu chơi". Ở các nước phương Tây cũng có truyền thống rung chuông trong quán bar, tuy nhiên đó là lúc bạn muốn tip (tiền boa) cho phục vụ hoặc nhân viên nhà hàng. Vì vậy, bạn nên hỏi nhân viên trước khi có ý định rung chiếc chuông nào đấy trong các quán bar ở Pattaya.

Vi Yến