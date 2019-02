Vì sao cá ngừ ở Nhật có giá triệu đô là bình thường

Trong phiên đấu giá sáng sớm ngày 5/1/2019 tại chợ cá Toyosu (Tokyo), một con cá ngừ nặng 278 kg bắt tại vùng biển phía bắc Nhật Bản được mua bởi "Vua cá ngừ" Kiyoshi Kimura với giá 333,6 triệu yên, tương đương 3,1 triệu USD (tầm 71,3 tỉ đồng), cao gần gấp đôi so với mức giá kỷ lục năm 2013 (1,8 triệu USD), trong khi bạn hoàn toàn có thể thưởng thức một suất sashimi cá ngừ khoảng vài trăm nghìn đồng ở các nhà hàng. Vậy điều gì đã khiến nó đắt đến mức khó tin như vậy?

Derek Wilcok - đầu bếp 10 năm kinh nghiệm trong một nhà hàng Nhật ở New York - chia sẻ, có rất nhiều loại cá ngừ cho bạn lựa chọn, các nhà hàng bình thường thì chế biến từ những con cá nhỏ, có thể đánh bắt đại trà. Còn tại nhà hàng cao cấp, họ phục vụ cá ngừ vây xanh có kích cỡ gấp vài lần một người trưởng thành với mức giá thấp nhất 80 USD (tầm 1,8 triệu đồng) cho một lát sashimi. Sở dĩ chúng đắt tiền như vậy là do cá càng to thì việc đánh bắt càng khó, cách bảo quản cũng tốn công hơn những loại cá nhỏ nhiều lần.

Tuy nhiên, giá cá thay đổi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên, con cá càng to thì thịt cá có vân càng đẹp, trông như thịt bò và mang hương vị đặc biệt. Bên cạnh đó, nơi xuất xứ của nó cũng quyết định mức giá. Ở Nhật Bản, một con cá được bắt tại bờ biển phía Đông sẽ có giá tầm 1 - 2 triệu đồng/kg, nhưng bạn phải trả 10 triệu đồng/kg cho con cá đánh bắt tại bờ biển phía Bắc. Trong đó, đắt nhất là cá ngừ Oma Nhật Bản với giá trung bình 18,5 triệu đồng/kg. Vì vậy giá cá ngừ đại dương có thể lên đến mức cả triệu đô một con là chuyện bình thường ở Nhật.

Ngoài ra, phiên đấu giá đầu tiên trong năm tại Nhật sẽ là phiên đấu giá rất hot bởi trong văn hóa Nhật Bản, bất cứ điều gì làm đầu tiên trong năm đều quan trọng nhất, nó là bàn đạp cho cả năm khiến nhiều thương lái ra sức tranh giành, đẩy giá cá cao đến mức lố bịch. Kể cả thực khách cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền không hề nhỏ cho một phần ăn được chế biến từ con cá này. Nhưng không ít lần người thắng đấu giá phải chịu lỗ do đã bỏ ra số tiền lớn đến nỗi không thể thu hồi vốn. Dù vậy, điều này vẫn không khiến các ông chủ lớn phiền lòng, bởi sau khi thắng đấu giá, nhà hàng của họ sẽ trở nên nổi tiếng hơn, thậm chí là trên toàn thế giới.

Vi Yến