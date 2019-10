Trung Quốc đóng cửa một loạt cầu kính 0 Sau nhiều tai nạn, Chính phủ Trung Quốc quyết định đóng cửa 32 cầu kính, đồng thời tổng kiểm tra chất lượng cầu trên toàn quốc.

Suốt 18 tháng qua, loạt cầu kính ở tỉnh Hà Bắc đã lặng lẽ đóng cửa, trong đó có cây cầu Hongyagu dài nhất thế giới 488 m, nối liền hai vách núi dựng đứng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lý do an toàn. Thực tế, đã có không ít tai nạn xảy ra tại những điểm du lịch này.

Cầu kính Hongyagu ở Hà Bắc.

Quyết định đóng cửa được đưa ra sau nhiều vụ tai nạn, gần đây nhất là tháng 6/2019, một người tử vong và 6 người bị thương tại một cầu kính ở tỉnh Quảng Tây khi trời mưa. Một điểm đến khá nổi tiếng cũng chung số phận với những cây cầu ở tỉnh Hà Bắc là hệ thống cầu kính nằm ở độ cao hơn 1.180 m so với mực nước biển trên núi Taihang. Cây cầu có hiệu ứng 3D kèm âm thanh tạo sự bất ngờ cho du khách, khiến không ít người thót tim khi vết nứt giả xuất hiện theo từng bước chân. Cơ quan chức năng cho biết, lối đi bằng kính trên không mọc lên như nấm mà hiện tại chưa có một tiêu chuẩn an toàn nào đối với loại cấu trúc này. Bên cạnh đó, vì lượng khách quá đông nên các cây cầu chưa được chăm sóc và quản lý đúng chuẩn. Do đó, việc đóng cửa, siết chặt hoạt động là cần thiết.

Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, đã có khoảng 2.300 cây cầu kính ra đời tại Trung Quốc, đa phần đều nằm ở vùng núi cao, địa hình hiểm trở để tăng độ mạo hiểm. Đây là loại hình du lịch hút khách trong nước lẫn quốc tế. Sau khi mở cửa 2 tuần, cầu kính Trương Gia Giới - một trong những cây cầu nổi tiếng thế giới - đã buộc phải đóng cửa do quá tải. Câu cầu được xây dựng để chịu đựng được sức nặng của 8.000 du khách/ngày, nhưng số khách thực tế vượt gấp 10 lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an toàn của du khách. Sau khi mở cửa trở lại, cầu kính Trương Gia Giới vẫn là điểm đến được nhiều tour du lịch theo cung Phượng Hoàng cổ trấn chọn lựa.

Vi Yến