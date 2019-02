Trump cuồng fast food vì là 'đồ ăn hợp vệ sinh nhất'

Donald Trump là fan cuồng của thức ăn nhanh (fast food) - những thứ vẫn được gọi là junk food (thức ăn rác) nhằm ám chỉ đồ ăn ít dinh dưỡng, chứa nhiều chất không tốt cho sức khỏe. Người đứng đầu nước Mỹ cho rằng, chúng có đủ chất dinh dưỡng và lành mạnh, chỉ cần hai chiếc bánh burger thịt bò cỡ to cùng hai chiếc bánh burger cá là đủ cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc.

New York Times gọi Trump là "Tổng thống thức ăn nhanh" dù ông đủ khả năng ăn bất kỳ thứ gì mình muốn. Trong suốt quá trình tranh cử Tổng thống, hình ảnh Trump ăn burger, gà rán... trên phi cơ riêng, ở các buổi giải lao sau cuộc họp... đã trở nên quá quen thuộc. Politico cho biết, sau khi nhậm chức, ông thậm chí còn yêu cầu đầu bếp Nhà trắng học cách làm những bữa ăn nhanh yêu thích của mình để phục vụ hằng ngày. Còn chuyện vệ sĩ của Trump thường ghé các nhà hàng thức ăn nhanh để mua burger phô mai, không đồ chua, thêm nhiều sốt cà chua là điều bình thường. Tráng miệng yêu thích của ông là bánh táo chiên của một chuỗi thức ăn nhanh có tiếng tại Mỹ.

Như nhiều người Mỹ khác, Trump thích thức ăn nhanh vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, một trong những lý do hàng đầu khiến ông ăn chúng mỗi ngày vì cho rằng đây là loại đồ ăn mà ông cho rằng hợp vệ sinh nhất. Trump từng chia sẻ mình là một người ưa sạch sẽ đến nỗi như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ông gọi việc bắt tay là một "phong tục dã man". Còn trong cuốn The Art of the Comeback, ông viết rằng mình cảm thấy tốt hơn nhiều nếu rửa tay thật sạch, uống nước bằng ống hút, ăn pizza bằng dĩa và ghét ấn nút thang máy.

Vì thế, khi bạn phải di chuyển nhiều nơi thì việc chọn đồ ăn hợp khẩu vị là điều quan trọng và nếu gọi món ăn từ nhà hàng địa phương, bạn sẽ tự hỏi liệu họ chế biến món ăn có sạch sẽ hay không. Nhưng nếu bạn chọn một phần thức ăn nhanh của một chuỗi nhà hàng quen thuộc thì không cần phải lo lắng điều đó nữa, bởi tất cả những chiếc hamburger đều được làm từ một công thức, dùng nguồn nguyên liệu giống nhau, theo một tiêu chuẩn về dinh dưỡng, vệ sinh cơ bản đặt ra chung cho các nhà hàng trong cùng hệ thống.

Vi Yến