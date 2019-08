Tranh thủ khám phá 7 bãi biển đẹp ở Việt Nam vào tháng cuối mùa khô

Nằm ngoại ô Hội An, cách Đà Nẵng không xa, dọc quán cà phê bên bờ biển An Bàng (Hội An) trở thành background chụp ảnh đẹp khỏi chê, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên trang tripadvisor. An Bàng không xô bồ như Mỹ Khê (Đà Nẵng), đủ để bạn chill hết cỡ dịp cuối tuần. Chơi chán, nếu muốn đi lặn thì đảo Cù Lao Chàm (Hội An), tầm 15 phút đi tàu cao tốc là gợi ý không tồi.