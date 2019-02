Toilet máy bay đã khóa vẫn có thể mở được từ bên ngoài

Không ít hành khách nghĩ rằng nhà vệ sinh trên máy bay là nơi "bất khả xâm phạm". Vì thế, họ lợi dụng điều này để hút thuốc hay thậm chí là quan hệ tình dục bên trong. Tuy nhiên, theo Lifehacker thì không chỉ tiếp viên hàng không mà chính bạn cũng có thể mở khóa cửa từ bên ngoài thông qua cơ chế khóa ngoài. Bí mật thường được ẩn giấu xung quanh dấu hiệu "Không hút thuốc" hoặc "Lavatory" (phòng vệ sinh) dán trên cửa.

Các hãng hàng không cho biết đây là điều cần thiết vì lý do an toàn, đề phòng trường hợp không may xảy ra, hành khách mắc kẹt hay hành khách nhí đã khóa cửa từ bên trong nhưng lại không biết cách mở. Bạn không cần bất kỳ dụng cụ gì ngoài sử dụng chính ngón tay của mình. Đối với các máy bay cũ, cơ chế khóa ngoài thường được che bằng dấu hiệu "không hút thuốc" nhằm đánh lạc hướng.

Còn với những máy bay mới hơn, cách mở cửa máy bay từ bên ngoài khá đơn giản. Bạn nâng dấu "lavatory" trên cửa lên, sau đó trượt núm vào vị trí mở khóa là xong. Thao tác đơn giản, nhanh chóng mà kể cả người không chuyên về máy bay vẫn có thể thực hiện được. Dù vậy, các hãng hàng không khuyên bạn không nên nghịch khi không rơi vào trường hợp khẩn cấp để bảo đảm an toàn bay.

