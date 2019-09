Tòa nhà 'đèn lồng' gây hoa mắt

Tòa nhà The Vessel (tên gọi khác là Hudson Yards Staircase) nằm tại quận Manhattan, New York (Mỹ) được khánh thành tháng 3 năm nay và nhanh chóng trở thành địa điểm check in hot nhất nhì thành phố. Công trình còn được ví là "tháp Eiffel của New York" vì lượng khách khổng lồ tới đây chụp ảnh mỗi ngày.