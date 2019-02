Tiệm cá lóc nướng ở Sài Gòn 24 năm vị không đổi

Cá lóc nướng cũng là món bán chạy ở quán. Vào hôm đông khách, bạn phải đợi hơi lâu mới có ăn nếu quán chưa nướng sẵn. Cũng như các món khác, cá được nướng trong ngày. Khứa cá to nướng trên bếp than, rắc thêm hành phi thơm giòn, đậu phộng bùi và ngò rí trông hấp dẫn. Giá 120.000 đồng/đĩa, đủ cho 1 người cuốn với rau, bún ăn no nê.

Địa chỉ: 321 Võ Văn Tần, Quận 3