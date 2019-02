Thưởng thức hương vị bia tươi đóng chai Carlsberg Smooth Draught 0 Sản phẩm mới của thương hiệu Carlsberg nổi bật với sự êm mượt từ lớp bọt dày mịn tới chất bia đắng dịu, cùng hương thơm đặc trưng.

Carlsberg Smooth Draught ra mắt tại Việt Nam nửa cuối năm 2018, là một trong những sản phẩm mới nhất của nhà sản xuất bia Carlsberg. Đây cũng là một trong các dòng bia của nhà sản xuất bia Carlsberg được mang biểu tượng vương miện cùng dòng chữ "By appointment to the Royal Danish Court". Đó là sự bảo chứng về chất lượng hảo hạng của dòng sản phẩm và sẽ được phục vụ cho Hoàng gia Đan Mạch.

Carlsberg Smooth Draught - sự lựa chọn đẳng cấp và danh giá được chào đón.

Carlsberg Smooth Draught xuất hiện như một sự lựa chọn của những người yêu hương vị bia tươi nhưng quá bận rộn để thường xuyên thưởng thức tại quán bar hay nhà hàng. Nhờ việc gấp đôi thời gian ủ và gia giảm hoa bia hai lần, Carlsberg Smooth Draught nổi bật với sự êm mượt từ lớp bọt dày mịn tới chất bia đắng dịu, cùng hương thơm đặc trưng và hậu vị sảng khoái. Vì vậy, dù chỉ mới ra đời nhưng sản phẩm mới của Carlsberg gây ấn tượng và được chào đón.

Carlsberg Smooth Draught trọn vị "smooth" của bia tươi khiến nhà báo Trương Anh Ngọc yêu thích.

Khi thực sự trải nghiệm Carlsberg Smooh Draught, hương vị êm mượt như bia tươi vừa mới rót là yếu tố đầu tiên được nhiều người mê bia ưa thích. "Thực sự đáng ngạc nhiên", nhà báo Trương Anh Ngọc khẳng đinh.

Bên cạnh trải nghiệm êm mượt như bia tươi vừa mới rót, sản phẩm mới vẫn mang đầy đủ những đặc trưng của bia Carlsberg với hương thơm của hoa bia truyền thống và men bia trứ danh. Thưởng thức dòng sản phẩm này, nhà báo Hoàng Minh Trí nhận định: "Tôi đánh giá cao nỗ lực của Carlsberg trong việc sáng tạo một sản phẩm mới lưu giữ trọn vị "smooth" của bia tươi như Carlsberg Smooth Draught. Châu Âu là vựa bia của thế giới với những vại bia tươi hảo hạng; vậy nên việc đưa hương vị bia tươi vào trong một sản phẩm đóng chai và đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam là một điều rất đáng trân trọng".

MC Đức Bảo chọn Carlsberg Smooth Draught là sản phầm bia của gia đình dịp Tết này.

Đối với MC Đức Bảo, sự phù hợp với khẩu vị đa dạng của nhiều đối tượng trong Carlsberg Smooth Draught là điều khiến anh muốn lựa chọn sản phẩm này cho cả gia đình. "Khi trải nghiệm Carlsberg Smooth Draught, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là việc lựa chọn dòng bia này cho cả gia đình cùng thưởng thức vào dịp Tết", anh nói. Ngoài ra, nam MC nhận định sản phẩm êm mượt, nhẹ nhàng phù hợp với khẩu vị người châu Á, dễ kết hợp cùng các món ăn. Loại bia này còn nổi bật với vị ngọt đắng cân bằng, lớp bọt dày mịn và đặc biệt là hương thơm sảng khoái sau khi uống. Dù là hình thức chai hay lon đều khá bắt mắt, phù hợp với không gian lộng lẫy mùa lễ hội.

(Nguồn: Carlsberg)