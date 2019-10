Thủ đô Hungary qua ống kính Realme 5 Pro

Quán cafe New York: Ở giữa trung tâm Budapest, quán cà phê nằm bên trong khuôn viên của khách sạn New York Place và được coi là một trong những quán cafe sang trọng bậc nhất nơi đây. Với lịch sử hơn 100 năm, quán tồn tại qua nhiều biến chuyển lịch sử quan trọng của đất nước Hungary. Quán được thiết kế như một tòa lâu đài sang trọng với nội thất mạ vàng và những chi tiết tỉ mỉ, mang đậm chất hoàng gia, không chỉ là một quán cafe đơn thuần, đây còn là địa điểm du lịch "hot" của châu Âu. Nếu muốn được thưởng thức một ly cafe và nghe những bản nhạc tại đây, du khách phải đặt chỗ trước, chịu khó xếp hàng dài hoặc phải lưu trú tại khách sạn New York Place.