Thiệt mạng nghi vì học 'thánh ăn công sở' làm bắp rang 0 Video làm bắp rang của Tiểu Dã - thánh ăn công sở - bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra cái chết của 2 nữ sinh vì bắt chước.

Tiểu Dã (hay Ms Yeah) nổi tiếng với những video nấu ăn sáng tạo, tận dụng những vật sẵn có trong văn phòng để nấu ra nhiều món ăn không ngờ tới. Hàng trăm video ra đời đưa tên tuổi Tiểu Dã trở thành một trong những ngôi sao mạng xã hội đình đám ở Trung Quốc. Tuy nhiên, mới đây, một sự cố xảy ra liên quan đến những video của cô nàng.

Ngày 22/8, hai nữ sinh ở Sơn Đông (phía Đông Trung Quốc) được cho là đã bắt chước video "Dùng lon nước tự chế bắp rang bơ" của Tiểu Dã đăng tải cách đây 2 năm. Không may, cả hai cô bé bị bỏng cồn rất nặng. Một nữ sinh đã qua đời, người còn lại vẫn đang điều trị trong phòng bệnh. Theo Weibo, ngay lập tức, văn phòng quản lý của Tiểu Dã lên tiếng giải thích rằng sự cố chết người đó không phải là do bắt chước sản phẩm của họ. Văn phòng sẵn sàng cung cấp bằng chứng và phối hợp điều tra khi được yêu cầu.

Món bắp rang bị nghi gây chết người của 'thánh ăn công sở' Video làm bắp rang bơ tại văn phòng của Tiểu Dã

Trên thực tế, các video của Ms Yeah đều luôn có lưu ý rằng mọi người không nên bắt chước làm ở nhà, đặc biệt là trẻ em, vì có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và những người xung quanh. Khi thực hiện các video, Tiểu Dã cũng phải làm nhiều lần mới có được sản phẩm hoàn chỉnh và ưng ý.

Video làm bắp rang bơ được cộng đồng mạng lục lại. Tiểu Dã sử dụng một chiếc giá tự chế, phía dưới là lọ cồn, phía trên là lon nước ngọt được đục lỗ. Ngô, bơ, đường được bỏ vào lon, khi cồn được đốt nóng, bắp rang bắt đầu nổ và bắn ra ngoài.

Tuy nhiên, việc đốt bằng cồn rất dễ xảy ra tai nạn. Nhiều người cho rằng việc nướng đồ ăn bằng cồn sẽ ngon hơn và không độc như nướng bằng bếp than, bếp điện, bếp gas. Nhưng lửa cồn màu xanh, không phải màu đỏ cam nên mắt thường ít phân biệt được. Hơn nữa, nhiều người thường trực tiếp đổ cồn vào thức ăn, làm lửa dễ bùng lên mặt, thân thể. Khi lửa bắt vào người, đa số sẽ có phản xạ vung tay chân để dập lửa, vô tình khiến lửa bắt vào quần áo và cháy to hơn. Bỏng cồn gây ra tình trạng tổn thương nặng đường hô hấp và nguy cơ tử vong cao. Do đó, tốt nhất, bạn nên bỏ thói quen này.

Video: Ms Yeah