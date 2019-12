The Drunken Pot ra mắt chi nhánh thứ hai tại Sài Gòn

Trong tháng 11, thực khách cùng gia đình, bạn bè họp mặt bên những bàn tiệc tại nhà hàng The Drunken Pot sẽ nhận những ưu đãi mới: - Table Now: Tặng món Túi Phúc cho bill từ 2 triệu trở lên.- Chi nhánh Phạm Hồng Thái: Thứ Ba hàng tuần giảm giá 20% toàn thời gian.

- Hai chi nhánh: Cùng giảm giá 20% trong khung giờ 11h - 17h mỗi ngày. Chương trình ưu đãi không áp dụng lễ, Tết và chung với các ưu đãi khác. Liên hệ The Drunken Pot Vietnam: - Chi nhánh 1: 26-28 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Hotline: 0286 271 8689 - 0866 370 088.

- Chi nhánh 2: 4A Cao Thắng, phường 5, quận 3, TP HCM. Fanpage: facebook.com/thedrunkenpotvietnam