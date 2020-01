Thắng cảnh không thể bỏ qua tại Singapore 0 SingaporeTham quan Universal Studios, ghé thăm đại dương S.E.A Aquarium, thư giãn tại Adventure Cove Waterpark là các hoạt động giải trí thu hút du khách khi đến Singapore.

Đảo quốc sư tử từ lâu được xem là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ du lịch, yêu thích không khí, lối sống hiện đại. Bên cạnh những công trình kiến trúc đẹp mắt, Singapore còn thu hút lượng lớn du khách hàng năm đến mua sắm, vui chơi giải trí.

Nơi đây được xem là một trong những thiên đường mua sắm tại Đông Nam Á với hàng loạt trung tâm thương mại lớn, nhỏ sầm uất; các cửa hàng tiện lợi đồng giá một SGD với đa dạng mặt hàng. Nhiều loại hình giải trí phong phú, đường xá rộng rãi cùng không khí trong lành góp phần thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ tại đất nước có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Á này.

Resort World Sentosa là tổ hợp giải trí nổi tiếng không thể bỏ qua khi ghé thăm Singapore. Ảnh: Courtesy of Resorts World Sentosa.

Trong đó, Sentosa là điểm đến được nhiều người ưa chuộng vì những địa điểm check-in, công viên nước và thủy cung nổi tiếng. Dưới đây là 3 điểm đến thuộc tổ hợp giải trí này được nhiều du khách yêu thích, không nên bỏ lỡ khi đến đảo quốc sư tử.

Universal Studios Singapore

Tàu lượn siêu tốc đối đầu Battlestar Galactica: Human vs Cyclon là một trong những trò chơi được du khách yêu thích tại Universal Studios Singapore. Ảnh: Courtesy of Resorts World Sentosa.

Universal Studios Singapore là nơi hầu hết các bạn trẻ check-in "sống ảo" mỗi khi đến Singapore. Các tín đồ yêu thích cảm giác hồi hộp, trải nghiệm mạo hiểm, đam mê các trò chơi cảm giác mạnh có thể thử sức với tàu lượn siêu tốc đối đầu Battlestar Galactica: Human vs Cyclon. Nếu là fan của các bộ phim điện ảnh hành động Hollywood, khu vực quà lưu niệm với những chú Minion từ phim Despicable Me hay khu Sesame Street sẽ là điểm đến lý tưởng. Ngoài ra, các điểm tham quan theo chủ đề như Jurassic Park Rapids Adventure, Madagascar: A Crate Adventure và TRANSFORMERS The Ride: The Ultimate 3D Battle cũng thu hút hàng loạt du khách xếp hàng chờ đợi.

Bí quyết tiết kiệm thời gian là nên đi từ buổi sáng để có thời gian cả ngày tham quan, vui chơi hết các khu vực tại đây. Các chương trình biểu diễn, chiếu phim, tái hiện kỹ xảo hay các pha hành động trong phim Hollywood nổi tiếng đều được chiếu theo giờ cố định. Du khách có thể ghi chú và sắp xếp thứ tự tham quan từng khu vực theo giờ chiếu để tiết kiệm được nhiều thời gian và không bỏ lỡ điểm thú vị nào tại đây.

Vé vào cổng Universal Studios Singapore dao động từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Du khách có thể tiết kiệm bằng cách mua trước trên Klook với nhiều chương trình ưu đãi và mã giảm giá tùy thời điểm. Bạn có thể chọn thêm vé Express Pass để rút ngắn thời gian chờ đợi tới lượt tham quan, vui chơi mà không cần phải xếp hàng. Đặc biệt, bạn còn được miễn phí đưa đón đến Resorts World Sentosa khi xuất trình vé Universal Studios Singapore của bạn trên ứng dụng Klook.

S.E.A. Aquarium

S.E.A. Aquarium mang đến cho du khách cảm giác như đang dạo chơi dưới đáy đại dương với hơn 100.000 sinh vật biển. Ảnh: Courtesy of Resorts World Sentosa.

Cùng nằm trong khuôn viên Resorts World Sentosa, thủy cung S.E.A. Aquarium đưa du khách vào thế giới đại dương với hơn 100.000 sinh vật biển, trên 1.000 loài và. 50 môi trường sống. Điểm đặc biệt của thủy cung này là phần mái vòm acrylic dưới nước đường kính 6,2 m, cho du khách cảm giác như đang dạo chơi giữa đáy đại dương, được bao quanh bởi làn nước trong xanh cùng hàng trăm ngàn sinh vật biển bơi lộn ngay trên đầu.

Các rạn san hô đầy màu sắc xen kẽ với nhiều loài thủy sinh cũng là điểm cuốn hút của thủy cung S.E.A. Aquarium. Khu vực Shark Sea (biển cá mập) với hơn 100 cá thể, bao gồm cả những loài cá mập như cá mập đầu búa - loài đang có nguy cơ bị tiệt chủng, cá mập vây đen, cá mập sọc trắng...

Giá vé thủy cung S.E.A. Aquarium dao động từ 500.000 đồng đến hơn 700.000 đồng. Klook ưu đãi 15% cho khách hàng mua vé qua ứng dụng hoặc website Klook. Dịch vụ di chuyển tiện lợi với giá hấp dẫn cũng được áp dụng cho khách hàng mua vé trực tuyến.

Adventure Cove Waterpark

Công viên nước Adventure Cove Waterpark là điểm đến tươi mát, giúp du khách thư giãn với hàng loạt trò chơi thú vị dưới nước. Ảnh: Courtesy of Klook.

Công viên nước Adventure Cove Waterpark là địa điểm vui chơi thú vị dành cho cả người lớn lẫn trẻ em. Các trò chơi dưới nước đa dạng từ trượt máng, trượt ống hay những trò chơi mạo hiểm như cầu thăng bằng, đi trên dây, leo qua lưới, nhảy vách đá cũng được nhiều bạn trẻ thích cảm giác mạnh ưa chuộng.

Nhiều đường trượt nước với hình dạng mới lạ, nhiều màu sắc thích hợp cho các bé vui chơi thỏa thích. Lặn có ống thở cùng bầy cá nhiệt đới, thả phao lạc trôi qua đường hầm dưới nước mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách ghé thăm Sentosa. Ở khu vực Vịnh cá đuối (Ray Bay), du khách có thể trải nghiệm cảm giác cho cá đuối ăn ở cự li gần. Toàn bộ trò chơi dưới nước tại Adventure Cove Waterpark đều trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, có nhân viên cứu hộ túc trực để đảm bảo an toàn cho du khách.

Ngay cạnh công viên nước có hai nhà hàng là Sessions Restaurant ở Hard Rock Hotel và Hotel Michael’s Fratelli Restaurant. Du khách có thể ăn trưa hoặc dùng bữa tối tại đây, cả hai đều nằm ở vị trí chỉ cách 5-10 phút đi bộ từ công viên nước. Để tiết kiệm chi phí và thời gian mua vé, bạn có thể đặt vé trực tuyến qua Klook với giá ưu đãi lên đến 25%.

Chương trình biểu diễn vũ điệu rồng bay đặc biệt chỉ diễn ra tại Universal Studios Singapore nhân dịp Tết đến.

Bên cạnh chương trình khuyến mãi, ưu đãi giá vé hấp dẫn, tiện lợi hơn so với mua trực tiếp tại điểm tham quan, Klook còn mang đến loạt mã giảm giá đặc biệt nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Từ ngày 11/1 đến 9/2, Resorts World Sentosa mang đến chương trình mừng Tết Nguyên đán với nhiều hoạt động thú vị cho du khách tham gia vào thời điểm này.

Các nhân vật hoạt hình, phim ảnh được nhiều người yêu thích sẽ xuất hiện trong trang phục lễ hội để chúc mừng năm mới. Du khách có thể thưởng thức màn trình diễn vũ điệu rồng bay đặc sắc bên cạnh việc tham gia những trò chơi cảm giác mạnh và tận hưởng các khu vực tham quan đa dạng.

Bảo Trân