Sò huyết xào tỏi 0 Chỉ cần ngửi mùi hương, bạn đã khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món sò huyết xào tỏi, vừa ngon vừa dễ làm.

Nguyên liệu:

- Sò huyết: 1 kg

- Tỏi: 200 gr

Cách làm:

- Sò huyết chọn loại còn tươi, khi sờ vào thấy miệng khép chặt. Nên chọn những con sò to vừa phải, không chọn con quá to vì con to thì thịt bị dai, cũng không chọn con quá nhỏ vì khi nấu thịt sẽ bị teo lại, mất ngon.

- Làm sạch sò huyết bằng cách ngâm vào nước vo gạo hoặc nước muối pha loãng có thêm chút ớt. Để sò huyết trong chậu khoảng 1-2 giờ cho nhả hết bùn cát, dùng bàn chải chà sạch lớp vỏ bên ngoài rồi mới chế biến.

- Tỏi dùng khoảng 200 gr tuỳ khẩu vị. Tỏi đập dập khoảng 5-7 tép, còn lại băm nhỏ.

- Chuẩn bị gia vị xào: 1 thìa canh đường, 1 thìa canh dầu hào, 1 ít bột ngọt hoặc hạt nêm, 1/2 thìa canh tương ớt, 1/2 thìa canh nước mắm, tiêu xay, ớt băm. Khuấy đều.

- Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm nhuyễn vào phi thơm, khi thấy tỏi chuyển sang màu vàng thì vớt phần tỏi này ra chén nhỏ.

- Cũng chảo này cho tỏi đập dập vào phi thơm, cho sò huyết đã rửa sạch vào xào với lửa lớn vừa, sau đó cho chén gia vị vào cùng. Sò huyết mau chín nên xào vài phút là được, nêm gia vị lại cho vừa ăn, cho tỏi phi vào và tắt bếp. Khi cho tỏi phi nhớ chừa lại ít khi ăn cho lên mặt nhìn hấp dẫn hơn.

Ngô Tuyết Phượng