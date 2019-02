Sao Việt đi đâu du lịch dịp Tết Nguyên đán

Tết là dịp Huyền My dành trọn cho gia đình. Cũng giống Ngọc Trinh, sau khi đón giao thừa ở nhà, cả gia đình Á hậu lên đường sang châu Âu nghỉ ngơi sau một năm bận rộn. Huyền My rất thân thiết với cậu em trai hotboy Việt Anh năm nay 16 tuổi. Hai chị em thường hay đi chung, check in cùng nhau và tạo dáng tình cảm. Gia đình "bé Mỳ" tới Tây Ban Nha tham quan sân Camp Nou của câu lạc bộ Barcelona vì Huyền My cũng là một fan cứng của trái bóng tròn, sau đó tới nhà thờ nổi tiếng Basílica de la Sagrada Família.