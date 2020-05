Sáng tạo của sân bay Hong Kong giữa Covid -19 0 Sân bay Chek Lap Kok thử nghiệm máy phun khử trùng, robot lau dọn vệ sinh và 'mặc áo' kháng khuẩn cho khu vực công cộng.

Sáng tạo của sân bay Hong Kong giữa Covid -19 Video: Abacus News.

Để ứng phó với Covid-19, sân bay quốc tế Hong Kong đang thử nghiệm một chiếc máy khử trùng thông minh. Máy sẽ đo thân nhiệt của các nhân viên sân bay đầu tiên. Khi vào trong, hệ thống bắt đầu phun xịt chất khử trùng. Quá trình này kéo dài khoảng 40 giây.

Robot lau dọn nhà vệ sinh tự động cũng bắt đầu được triển khai thay cho con người. Chúng được trang bị bộ phận tiệt trùng không khí bằng tia cực tím. Nhà quản lý cho biết robot có thể tiệt trùng cả không khí lẫn các bề mặt. Sân bay cũng đang thử nghiệm phun lớp phủ kháng khuẩn vô hình, được áp dụng cho chỗ ngồi, tay cầm và những khu vực tiếp xúc nhiều ở sân bay.

Sân bay quốc tế Hong Kong, còn gọi là sân bay Chek Lap Kok, là một trong những sân bay lớn nhất thế giới, là cửa ngõ của Đông Á và Đông Nam Á. Hiện có hơn 90 hãng hàng trong và ngoài Hong Kong hoạt động với hơn 150 thành phố trên khắp thế giới. Sân bay Chek Lap Kok luôn nằm trong danh sách các sân bay bận rộn nhất châu Á và thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động của sân bay này từng bị đình trệ do các cuộc biểu tình của người dân năm ngoái. Chek Lap Kok từng phải đóng cửa một thời gian vì lý do an toàn. Đầu năm nay, sân bay tiếp tục phải hứng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh.