Quán mì bò nửa thế kỷ ở Đài Loan 0 Mì bò Yongkang mở cửa từ năm 1963, là một trong những địa chỉ ăn uống nổi tiếng nhất ở thành phố Đài Bắc.

Quán mỳ bò 50 năm ở Đài Loan Video: Nguyên Chi

Đài Loan được mệnh danh là thiên đường ăn uống dành cho những tín đồ mê ẩm thực đường phố. Không cần phải vào nhà hàng sang trọng, bạn vẫn có thể thưởng thức những món ăn hấp dẫn, "có số có má" trên bản đồ ẩm thực thế giới. Một trong số những món nhất định phải thử khi đến hòn đảo xinh đẹp này chính là mì bò.

Tọa lạc trên con phố ăn uống Yongkang, quán mì bò cùng tên có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Mở cửa từ năm 1963, tới nay, mì bò Yongkang luôn giữ vị trí trong top những tiệm mì nổi tiếng và đắt khách nhất Đài Bắc. Nếu đi vào vào một ngày thời tiết thuận lợi, thực khách luôn phải xếp hàng khá đông. Do đó, quán còn bố trí ghế ngồi phía ngoài cho những người đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Qua gần 60 năm, cửa tiệm vẫn trung thành với thực đơn là các món mì thịt bò cay tê, với các lựa chọn khác nhau nhưng nổi tiếng nhất vẫn là mì gân bò. Theo các chuyên gia thẩm định sao Michelin, mỳ bò Yongkang được làm từ thịt bò Úc cao cấp, ninh trong nồi lớn suốt 4 giờ với các gia vị mang đặc trưng ẩm thực Tứ Xuyên. Bởi thế, ngay cả miếng gân cũng mềm như muốn tan chảy.

Thịt bò thơm, đẫm gia vị. Nước dùng vừa miệng, thơm mùi quế hồi, luôn bốc khói nghi ngút. Mì tự làm, sợi to và dai đặc trưng. Bạn còn có thể order các mức độ cay khác nhau cho bát mì của mình và gọi thêm các món ăn kèm. Đồ ăn kèm khá phong phú với chục loại rau dưa chống ngán, đậu Nhật hay đậu phụ được tẩm ướp... Bát mì có cỡ khá to nhưng hầu như chẳng thực khách nào bỏ thừa vì hương vị đặc sắc, khó quên. Giá một bát thuộc loại cao so với mặt bằng ăn uống ở Đài Bắc, khoảng 220 NTD trở lên (170.000 đồng).

Quán là địa chỉ thường xuyên được các food blogger ghé qua quay video. Nhân viên nhanh nhẹn, quen với việc tiếp khách nước ngoài và giao tiếp tiếng Anh. Mì bò Yongkang có 2 tầng, không gian nhỏ, giản dị, kiểu truyền thống.

Mì bò Yongkang nằm ngay gần trạm tàu điện ngầm Dongmen, bạn có thể ra cửa số 3 hoặc 4 đều được. Cách tiệm không xa là một số quán ăn nổi tiếng khác như đá bào vị xoài, bánh hành tiệm Thành Ký... thuộc dãy phố ẩm thực nổi tiếng. Không chỉ có đồ ăn, phố Yongkang còn là tụ điểm vui chơi nổi tiếng ở Đài Bắc với các cửa hàng đồ lưu niệm, quán cà phê nghệ thuật gần công viên Yongkang.

- Địa chỉ: số 13, lane 31, section 2, đường Jinshan South, quận Da'an, Đài Bắc

- Giờ mở cửa: 11h - 21h, nghỉ thứ 3.

Bài và ảnh: Nguyên Chi