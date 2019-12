Phương Trinh Jolie bức xúc vì ăn chả cá giá cao 0 Phương Trinh Jolie phải trả 519.000 đồng cho 3 suất chả cá mà một mình cô ăn còn không đủ.

Chả cá là một trong những đặc sản nổi tiếng mà bất kỳ du khách nào đến Hà Nội cũng muốn thưởng thức. Dù không nhiều hàng quán như phở hay bún chả, "ma trận" các quán chả cá ở thủ đô vẫn khiến khách phương xa hoa mắt, không biết chọn hàng nào. Điều này cũng khiến không ít người dở khóc dở cười vì gặp cảnh ăn nhầm hàng hay bị "chặt chém".

Chảo chả cá có giá 510.000 đồng mà Phương Trinh Jolie đã gọi.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie mới đây đã rơi vào tình cảnh tương tự. Ra Hà Nội nhiều lần nhưng tới dịp này, người đẹp mới quyết định ăn thử đặc sản trứ danh. Phương Trinh lên mạng tìm kiếm và đi theo chỉ dẫn. "Cảm giác đầu tiên khi đến quán này là sao giờ trưa mà không đông khách. Khách xung quanh toàn nói tiếng miền Nam, chắc toàn người lơ ngơ lần đầu ăn giống mình. Vào tiệm không có menu hay giá, nhân viên hỏi mình bao nhiêu người rồi mang ra 3 phần ăn cho 3 người. Thực tế là cái chảo chỉ có nhiêu đây, không đủ cho một mình Trinh ăn nữa", người đẹp chia sẻ.

Khi tính tiền, Phương Trinh tá hoả khi phát hiện ra hoá đơn giá 519.000 đồng, gồm 3 suất chả cá và trà đá. Cô bức xúc, "không tin vào tai mình" nên lên mạng tra giá ở một nhà hàng khác trong Sài Gòn thì được biết một phần giá 180.000 đồng. "Nếu ai muốn ăn thử món chả cá Lã Vọng này ở Hà Nội thì nên suy nghĩ xem mình có muốn trải qua cảm giác giống như Trinh không nhé", nữ ca sĩ viết.

Trên thực tế, đây là một quán chả cá lâu đời ở Hà Nội nằm trong khu phố cổ. Giá mỗi phần là 170.000 đồng, chia theo đầu người, chưa bao gồm đồ uống. Đúng như Phương Trinh nhận định, thực khách tới đây chủ yếu là khách phương xa, đặc biệt là khách nước ngoài vì danh tiếng xa gần của địa điểm ăn uống này và vị trí đắc địa. Còn giới sành ăn thủ đô từ lâu đã có nhiều lựa chọn khác.

Bảng giá ở quán chả cá được một thực khách khác chụp lại.

Chả cá là món ăn nóng, khách gọi tới đâu, nhà hàng mới chuẩn bị và thường chỉ bán theo suất. Do ăn kèm với bún, rau thơm và hành nên mỗi suất chả cá không đầy đặn như những món ăn khác. Chả cá được tẩm ướp, chỉ cần làm nóng lại với dầu ăn, cho thêm hành, sau đó chấm với mắm tôm cho đậm đà và dậy mùi. Bạn có thể ăn kèm ớt, bún và lạc rang cho thêm bùi béo. Đặc biệt, bạn cũng có thể gọi thêm lòng cá sần sật, được bỏ chung vào chảo nóng.

So với hình ảnh mà Phương Trinh chia sẻ, chảo chả cá khá ít so với 3 suất ăn. Hơn nữa, mức giá 170.000 đồng/người thuộc loại cao so với đa số quán chả cá khác ở Hà Nội. Bạn bè và người hâm mộ đã nhanh chóng mách nước cho nữ ca sĩ một vài tiệm khác cũng nổi tiếng không kém mà giá rẻ hơn như ở Đường Thành hay Giảng Võ. Đây đều là những nhà hàng được dân địa phương yêu thích và luôn chật kín bàn dù là bữa trưa hay bữa tối. Giá một suất từ 120.000 đồng/người.