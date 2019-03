Phái đoàn của ông Kim Jong-un tiêu thụ 100 kg kim chi ở Hà Nội

Phái đoàn Triều Tiên và Chủ tịch Kim Jong-un lựa chọn khách sạn Melia làm nơi dừng chân trong chuyến công du tới Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều và chuyến thăm chính thức từ ngày 26/2 đến ngày 2/3. Chị Đoàn Hồng Ngọc Dung - Quản lý Tiếp thị và Truyền thông truyền thông của khách sạn Melia (Hà Nội) - chia sẻ, trong suốt nhiều năm tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia và các khách VIP, chưa bao giờ nhân viên khách sạn và người dân trên tuyến phố này chứng kiến việc an ninh được kiểm soát nghiêm ngặt như vậy.

Toàn bộ đoạn phố Lý Thường Kiệt từ ngã tư cắt Quang Trung đến ngã ba giao với phố Thợ Nhuộm đều nằm trong tuyến đường cấm hoàn toàn các phương tiện di chuyển. Người dân và nhân viên công sở đều phải gửi xe ở khu vực khác và đi bộ vào. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Khách sạn Melia Hà Nội có kinh nghiệm 20 năm đón các khách VIP, nguyên thủ quốc gia... Ảnh: Melia Hanoi

Khách sạn tiếp đón những người Triều Tiên tới đây tiềm trạm khoảng một tuần trước khi sự kiện diễn ra, với trưởng đoàn là ông Kim Chang-son, đứng đầu ban thư ký Ủy ban Quốc vụ. Tuy nhiên, thời điểm đó, Melia mới chỉ nằm trong danh sách chuẩn bị chứ chưa xác nhận chính xác ông Kim và đoàn tùy tùng có nghỉ lại tại đây hay không. Khách sạn có một tuần để chuẩn bị trong âm thầm. Đang vào mùa cao điểm, toàn bộ các phòng đã được đặt kín nhưng nhận được yêu cầu, quản lý khách sạn đã phải sắp xếp hợp lý dựa trên kinh nghiệm phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng.

100 phòng thuộc 6 tầng của khách sạn được phía Triều Tiên bao trọn, bao gồm 2 tầng VIP - nơi Chủ tịch Kim Jong-un nghỉ lại qua đêm. Họ không hề có bất kỳ yêu cầu nào về thay đổi phòng ốc để phù hợp cho các phương án bảo vệ mà giữ nguyên hiện trạng như bình thường.

Ông Kim Jong-un và các quan chức họp ngay sau khi vị lãnh đạo Triều Tiên đến khách sạn Melia chiều 26/2.

Các phương án an ninh được triển khai cũng đặc biệt chưa từng có. Bộ Công an và Đại sứ quán Triều Tiên trực tiếp sắp xếp như lắp đặt máy quét ở cửa chính để kiểm tra hành lý và người ra vào, đặc vụ liên tục tuần tra, canh gác cả ngày lẫn đêm. Về phía khách sạn chỉ đảm nhận việc sắp xếp phòng họp, phòng báo chí, sắp xếp sảnh... theo yêu cầu mà không can thiệp về an ninh. Đặc biệt với 2 tầng VIP, ngay cả khi có sự việc đặc biệt cũng phải liên lạc trước thì nhân viên khách sạn mới được xuất hiện ở đây. Ngoài ra, các hoạt động khác của khách sạn vẫn diễn ra bình thường. Nhân viên và khách chỉ cần ngừng mọi hoạt động vào thời gian ông Kim Jong-un đi ra hoặc đi vào khách sạn.

Nhân viên khách sạn khi ra vào phải đeo thẻ, tuy nhiên vẫn đi làm theo cung giờ hàng ngày, không có gì xáo trộn, cũng không cần phải ở lại khách sạn để bảo mật thông tin. Quản lý và nhân viên tuân thủ theo quy định nghiêm ngặt là không cung cấp hình ảnh hay hay thông tin của khách hàng ra ngoài khi chưa được phép. Nếu bị phát hiện, nhân viên đó sẽ bị xử phạt nặng theo quy định của khách sạn. Đây không phải là nguyên tắc của riêng đợt đón chính khách này mà áp dụng trong mọi trường hợp.

Về chuyện ăn uống, khách VIP như Chủ tịch Kim và các quan chức thân cận sẽ có người phục vụ đồ ăn riêng, không sử dụng nguyên liệu cũng như đầu bếp của khách sạn. Tất cả đều được mang từ ngoài vào, chế biến tại chỗ do đầu bếp riêng của ông Kim đứng bếp. Còn các nhân viên còn lại sử dụng đồ ăn tại nhà hàng của khách sạn như bình thường, chỉ khác biệt là ngồi ở khu vực riêng. Theo chị Ngọc Dung, bữa ăn được phục vụ theo kiểu buffet, thực đơn giống với những vị khách bình thường của khách sạn cùng thời điểm đó. Thực đơn thay đổi theo ngày, gồm các món ăn quốc tế, bao gồm cả Á và Âu vì còn phục vụ nhu cầu của những người đang lưu trú ở đây, để họ không bị ảnh hưởng.

Món kim chi được phái đoàn Triều Tiên yêu thích nhất trong những ngày ở khách sạn.

"Phái đoàn Triều Tiên rất dễ chịu, họ ăn nhiều và vui vẻ, đặc biệt là các món salad và kim chi. Phía bếp đã phục vụ hơn 100 kg trong thời gian đoàn lưu lại tại đây", quản lý Tiếp thị và Truyền thông truyền thông của khách sạn cho biết. Kim chi là món dưa muối truyền thống phổ biến nhất của người Triều Tiên. Món ăn này được làm bằng cách lên men từ các loại rau củ, chủ yếu là cải thảo và cải bắp cùng ớt, có vị chua cay. Ở Triều Tiên, kim chi được dùng trong hầu hết các bữa ăn và là một thành phần của nhiều món ăn như: kimchi jjigae, kimchi bokkeumbap...

Sự phối hợp đặc biệt giữa phái đoàn Triều Tiên, các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng khách sạn Melia Hà Nội đã giúp chuyến viếng thăm của Chủ tịch Kim Jong-un diễn ra an toàn. Trước khi check out, vị lãnh đạo Triều Tiên bắt tay Tổng giám đốc khách sạn, nở nụ cười thân thiện và cảm ơn các nhân viên đã tiếp đón phái đoàn trong suốt một tuần.