Ninh Bình và Hạ Long là nơi Trump - Kim muốn tới khi quay lại Việt Nam

Tại trụ sở mới của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lần lượt tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp hai nhà lãnh đạo tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Hai vị nguyên thủ quốc gia bày tỏ sự yêu mến với cảnh đẹp của dải đất hình chữ S và mong muốn đi du lịch vào lần thăm sau.

Phong cảnh Ninh Bình được Tổng thống Mỹ dành lời khen tặng. Ảnh: Anh Nguyen

Đứng trước một bức ảnh khổ lớn về phong cảnh Ninh Bình, ông Trump đã đặt nhiều câu hỏi bày tỏ sự quan tâm như "Đi tham quan ở Tràng An có an toàn không? Đi tới đây bằng cách nào?". Sau khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đường đi an toàn, cách Hà Nội khoảng 90 km và là một những điểm du lịch nổi tiếng thì ông Trump khẳng định: "Lần sau đến Việt Nam tôi nhất định sẽ tới nơi này, một nơi có phong cảnh tuyệt vời".

Hình ảnh được ông Trump để ý là chuyến đò đi trên nhánh của sông Sào Khê thơ mộng. Dòng sông trong xanh như ngọc chảy giữa hai rặng núi nên thơ. Ninh Bình cách Hà Nội chỉ 2 tiếng di chuyển, sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, sơn thủy hữu tình như Tam Cốc, Bích Động, chùa Bái Đính hay khu du lịch Tràng An - quần thể được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Hoa Lư là kinh thành xưa dưới triều Đinh, ngày nay vẫn lưu dấu ấn tại các di tích dịch sử. Trong khi đó, Tam Cốc được ví như Hạ Long thu nhỏ với non nước trùng điệp. Tới với khu sinh thái Tràng An, du khách sẽ được ngồi thuyền dọc theo dòng sông xanh biếc, chiêm ngưỡng dải núi đá vôi và thảm lúa rộng bạt ngàn. Ngoài ra, tới Ninh Bình, chắc chắn bạn không thể bỏ qua quần thể danh thắng chùa Bái Đính - ngôi chùa nắm giữ nhiều kỷ lục châu Á.

Đến với mảnh đất cố đô, ngoài tới thăm các di sản thiên nhiên hùng vĩ, bạn chớ quên nếm thử các món đặc sản hương vị độc đáo không nơi nào có được. Chuyến khám phá Ninh Bình sẽ thêm ý nghĩa và khó quên khi được thưởng thức gỏi nhệch, ốc núi, thịt dê, cơm cháy, xôi trứng kiến, cá chuối, rượu Kim Sơn... và nhiều món ngon khác.

Nàng "công chúa tóc mây" gốc Việt trong một chuyến đi đến Hạ Long năm 2018. Ảnh: Sarah Tran

Trong khi đó, vị lãnh đạo Triều Tiên lại tỏ ra yêu thích vịnh Hạ Long. Tại buổi tiếp đón tại trụ sở chính phủ chiều 1/3, Thủ tướng giới thiệu với Chủ tịch Kim Jong-un về bức tranh danh thắng thuộc tỉnh Quảng Ninh và cho biết: "Đây là nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng ghé thăm. Hòn Trống - Mái tượng trưng cho sự sinh sôi và nhân văn", đồng thời đưa ra lời mời. Nhà lãnh đạo Triều Tiên vui vẻ nhận lời: "Lần sau nhất định tôi sẽ tới cùng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc".

Cũng trong chuyến đi lần này, phái đoàn Triều Tiên với người dẫn đầu là Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong cũng đã ghé thăm vịnh Hạ Long, đi du thuyền từ cảng Tuần Châu và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản vùng biển Quảng Ninh.

Hạ Long cũng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, sở hữu hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ với hình thù độc đáo. Một trong số đó là đảo đá hòn Trống - hòn Mái quay đầu vào nhau, được Thủ tướng giới thiệu với Chủ tịch Kim Jong-un.

Đến với Hạ Long, du khách hãy trải nghiệm chèo kayak khám phá hang động trên vịnh như động Thiên Cung vùng các đảo như hòn Ðầu Người, hòn Rồng, hòn Ông Lã Vọng, hòn Cánh Buồm, hòn Cặp Gà, hòn Lư Hương. Đồng thời, bạn có cơ hội tìm hiểu cuộc sống của người ngư dân ở làng chài Ba Hang, câu mực đêm và đặc biệt là thưởng thức hải sản tươi ngon vùng biển Quảng Ninh như thực đơn của phái đoàn Triều Tiên, bao gồm: chả mực giã tay, mực Cô Tô hấp, cá song, tôm he, tu hài...

Ngoài ra, du khách cũng thường đặt tour 2 ngày 1 đêm trên các du thuyền sang trọng, len lỏi trong vịnh. Mỗi chiếc du thuyền thường có khoảng hơn 10 cabin, sạch sẽ, tiện nghi, trang phụ phòng hát karaoke, bàn bi lắc và một nhà hàng Á - Âu.