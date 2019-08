Những món ngon vừa lạ vừa quen từ sen

Hiếm có loài hoa nào sử dụng được từ hoa, lá đến củ, rễ như sen mà món nào cũng ngon, giải nhiệt rất hữu hiệu trong mùa hè nóng bức. Bên cạnh những món ngon đã quen thuộc, hãy thử chế biến những món có thể bạn mới nghe tên lần đầu.

Cánh hoa sen chiên giòn

Hoa sen khi cắm lọ chỉ được khoảng 2 ngày là tàn. Những cánh hoa sau khi rụng vẫn còn tươi, bạn có thể nhặt lại rửa sạch để khô. Làm cánh hoa sen chiên giòn đơn giản như làm các món chiên khác. Nguyên liệu gồm cánh hoa, bột chiên giòn và dầu ăn. Cánh sen được phủ bột chiên, cho vào chảo dầu sôi, chiên vàng đều hai mặt và vớt ra, để ráo dầu. Món ăn chế biến dễ mà khó vì cánh sen mỏng, nếu ít bột quá sẽ cháy mà nhiều bột quá sẽ cứng. Khi làm bột phải thật mịn, lớp bột bám vừa đủ, chiên vừa tới là vớt ra. Cánh hoa sen chiên ăn vào miệng giòn tan tựa bim bim. Trẻ con sẽ rất thích món ăn này.

Lá sen non xào thịt

Những chiếc lá non vừa mọc nổi lên trên mặt nước vẫn còn cuộn mình được hái cả phần lá và phần ngó sen. Lá sen non có vị thơm dịu của sen, nhằng nhặng của lá non. Lá thái mỏng, xào với thịt băm dễ ăn. Bạn cũng có thể dùng lá sen non thay thế lá lốt, lá xương sông bọc thịt rán hay hấp đều ngon.

Củ sen hầm xương

Củ sen nằm dưới bùn nhưng không mang vị tanh của bùn. Củ sen rửa sạch, được nấu nhiều nhất là món củ sen hầm với sườn non, ngô, cà rốt... tạo thành một món canh vừa ngon vừa bổ. Củ sen dễ ăn, giòn mát. Bát canh củ sen hấp dẫn bởi màu sắc và vị ngọt từ nước dùng từ xương và rau củ quả. Củ sen còn có thể làm nộm hoặc cầu kỳ hơn nữa là món bột củ sen, thanh mát giải nhiệt.

Trà hoa sen

Không phải cầu kỳ khi làm trà hoa sen, đơn giản là chút trà ngon và những nụ sen chưa nở. Nhét trà vào nhụy hoa, để trà thấm hương sen từ nhụy, từ đài hoa. Để qua một đêm, trà đó có thể mang pha. Trà có thể pha không hoặc cho cả đài sen lẫn trà vào ấm, đổ tràn nước sôi. Vị trà thơm cùng vị sen hòa quyện trong hương vị ẩm ướt của những cơn mưa rào mùa hạ. Nhấp ngụm trà sen, thấy cả một mùa hè nắng và gió trong tách trà.

Món từ hạt sen

Những hạt sen tách vỏ có thể ăn ngay mà không cần làm món gì. Hạt sen non bùi bùi vị sen thơm, nhằng nhặng chút đắng của tâm sen còn sót lại. Món ăn nhâm nhi cũng đủ vào chầu rượu ngon. Hạt sen nấu cùng với nhãn, thành món thanh mát giải nhiệt cho mùa hè. Hạt sen bùi cùng vị ngọt của nhãn lồng, nước ngọt của đường phèn, thêm chút đá. Xôi hạt sen được nấu với những hạt sen già, bùi bở cùng gạo nếp và đỗ xanh hòa quyện với nhau tạo thành món quà sáng hấp dẫn.

Cơm hấp lá sen

Những chiếc lá sen có rất nhiều công dụng trong cuộc sống hằng ngày và món lá sen bọc gà đắp đất nướng là tuyệt phẩm. Gà được bọc lá sen thơm vị, nướng chín trong lửa, mở ra thơm lừng ngõ phố. Cơm hấp lá sen cùng với hạt sen, ngô non, gạo nếp thơm dẻo cũng khiến thực khách không thể nào quên.

Nộm ngó sen

Là phần non nhất của cọng lá sen, nằm sát gốc cây, ngó sen là món ăn được sử dụng nhiều nhất trong món nộm. Nộm ngó sen trộn tôm thịt được yêu thích trên bàn ăn từ lâu, những miếng ngó sen giòn giòn, ngọt ngọt, ngấm mắm muối chua ngọt dễ ăn. Ngó sen còn được dùng trong các món xào với thịt bò, thịt ba chỉ hay tôm dễ ăn.

Bài và ảnh: Lam Linh