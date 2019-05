Những hình ảnh đầu tiên của show diễn 'Vũ hội Ánh dương'

Sau nhiều ngày tập luyện, "Vũ hội Ánh dương" - show nghệ thuật quy mô lớn do Tập đoàn Sun Group đầu tư sẽ chính thức công diễn tại Sun World Ba Na Hills vào ngày 31/5. Với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho show diễn và hơn 200 tỷ đồng cho hạ tầng kỹ thuật phục vụ show, chương trình có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám bậc nhất làng giải trí trong nước và quốc tế cùng hơn 200 diễn viên đến từ nhiều quốc gia như Columbia, Ukraine, Brazil... Dưới bàn tay của tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, biên đạo chính và đồng đạo diễn Hani Abaza - từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So you think you can dance (Vietnam, Canada, Mỹ), chương trình hứa hẹn đem đến một đại tiệc nghệ thuật hoành tráng, hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo như múa, xiếc, ảo thuật...