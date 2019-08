Những điểm vui chơi, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng dịp 2/9

Ngồi thuyền thả đèn hoa đăng trên sông Hoài: Thăm thú Hội An trên sông cũng là một trải nghiệm thú vị đối với những người lần đầu đặt chân đến thành phố cổ kính này. Hội An đặc biệt bởi dòng sông chảy giữa lòng phố cổ. Con sông khiến Hội An vốn nên thơ lại càng thêm phần trữ tình, lãng mạn. Ngoài ra, khi màn đêm buông xuống, thả đèn hoa đăng trên sông là hoạt động mà các du khách không nên bỏ qua. Ánh đèn lung linh nhiều sắc màu sẽ đem đến một không gian huyền ảo như trong truyện cổ tích. Khi đi thuyền trên sông Hoài, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu phong tục tập quán địa phương thông qua câu chuyện của những người lái đò thân thiện, hiếu khách.