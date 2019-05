Những bối cảnh phim ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh

Thung lũng Rivendell trong phim The Lord of the Rings ngoài đời thật chính là thung lũng Lauterbrunnen ở Thuỵ Sĩ. Nơi đây cũng đẹp chẳng kém phiên bản điện ảnh, chỉ thiếu dòng thác chảy từ khe núi.