Nhiều thành phố du lịch Việt Nam ngừng đón khách vì Covid-19 0 Hội An, Quảng Ninh, Côn Đảo... lần lượt dừng đón du khách, trong khi Khánh Hòa hủy hai lễ hội lớn để tiến hành công tác phòng dịch.

Sau khi công bố lịch trình của "bệnh nhân số 31" tại một số điểm du lịch Hội An, trung tâm y tế đã tiến hành phun khử trùng trong khu vực phố cổ, các điểm tham quan và di tích trên địa bàn. Song song đó, ngày 12/3, Hội An ra thông báo dừng bán vé tham quan và hạn chế du khách ở phố đi bộ nằm thuộc khu phố cổ, kể từ ngày 12/3 đến ngày 31/3. Các quán bar trên địa bàn phường Minh An buộc phải đóng cửa để tiến hành công tác phòng dịch. Dự kiến thành phố sẽ hoạt động trở lại sau thời gian trên.

Khách Tây đi dạo dọc bờ sông Hoài (Hội An) dịp Tết Nguyên đán. Ảnh Vi Yến

Tương tự, Quảng Ninh vừa quyết định dừng các hoạt động du lịch từ ngày 12 đến 26/3. Tạm thời không đón khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảo Cô Tô, Vân Đồn, khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử... và dịch vụ nghỉ lại trên vịnh Hạ Long. Hiện tỉnh này có 4 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN54 dương tính với virus corona.

Ngày 10/3, sau khi cân nhắc nhiều phương án, Côn Đảo thông báo không tổ chức các hoạt động du lịch, khuyến khích du khách nước ngoài tại Côn Đảo nhanh chóng trở về đất liền. Ngoài ra, huyện khuyến cáo người địa phương nếu không có việc cần thì hạn chế ra vào Côn Đảo. Vườn Quốc gia ngừng du lịch sinh thái từ 15h chiều cùng ngày.

UBND huyện đảo Phú Quý cũng đề xuất tỉnh Bình Thuận ngừng cho du khách ra đảo từ ngày 10/3 tới khi tình hình ổn hơn. Các đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam) cũng đã dừng đón khách. Một số công ty du lịch tại miền Tây ngừng tour trải nghiệm miệt vườn từ ngày 10/3 cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Bên cạnh đó, Lễ hội Am Chúa (24-26/3) và Lễ hội tháp Bà Panagar (12-15/5) dự kiến tổ chức tại Khánh Hòa cũng bị hủy để phòng chống dịch Covid-19.

Vi Yến